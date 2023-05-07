«Мы с мужем любим принимать спонтанные решения» 7.05.2023, 15:36

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Белоруска рассказала, как получила шенген на три года.

Какие действия снизят вероятность отказа в шенгене и как тур в Европу может стать гарантией получения хотя бы однократной визы, разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».

Возвращение без причин

Заниматься сбором документов и оформлением заявлений на визу можно и самостоятельно. Высока вероятность, что удастся записаться на подачу в консульстве. Правда, займет это все много времени, а потраченные силы могут себя и не оправдать. Ошибка в оформлении, неточность в брони — и все, прощай долгожданная поездка, так как консульство заставит все переделать. Сидеть у разбитого корыта, а точнее – с пустым паспортом, явно никому не хочется, поэтому многие обращаются в визовые центры. В интересах компаний сделать так, чтобы клиент был доволен. Они берут на себя оформление брони трансфера и жилья, медицинской страховки, заполняют необходимые заявления, десятки раз пересмотрят ваши документы, чтобы уж точно в консульстве не возникло проблем.

— Есть ли гарантия, что человек точно получит визу?

— Мы не можем обещать, что спустя несколько недель к вам приедет паспорт с многоразовым шенгеном. От чего зависит срок действия визы — неизвестно. Мы лишь можем это предположить. Много было случаев, когда в чистый паспорт ставили шенген на год, а людям с хорошей визовой историей — однократный. Отказы тоже случались, поэтому гарантий мы не даем, — рассказали в одном из визовых центров Минска.

Причинами возвращения паспорта без визы может стать … что угодно. Чтобы снизить вероятность такого исхода, компании рекомендуют оплачивать хотя бы часть брони, а лучше и вовсе выкупать места в автобусе и отеле полностью. Даже самые, как многие считают, лояльные испанцы, до этого выдававшие визы без оплаченных билетов и номеров, все чаще стал обращать внимание на эти документы. Порекомендовали также пополнять банковский счет хотя бы в два-три этапа, а не разово и сразу на 1 000 €. Все-таки в справке из банка о движении средств среди мелких покупок бросается в глаза такое неожиданное появление денег.

Надо верить в чудеса

А есть ли истории со счастливым концом? Есть – и даже не одна.

— Принимать спонтанные решения мы с мужем очень любим, поэтому первого января решили, что пора делать визы. Какими бы мы рискованными ни были, наша семья очень ленивая. Чтобы уж точно воспользоваться шенгеном, решили сразу купить тур, тем более что так выходило даже дешевле, — поделилась Александра.

Собеседница вместе с супругом выбрали 11-дневное путешествие в конце апреля по Европе, включающее в себя Австрию, Хорватию, Черногорию, Италию, Польшу и Венгрию. Записью на подачу документов на хорватскую визу занималась туристическая компания, как и оформлением необходимых заявлений, бронью, медицинской страховкой. От Александры и ее мужа потребовалось лишь принести документ с места работы, выписку о заработной плате за последние полгода и справку из банка с движением средств за три месяца. Фото на шенген сделали в офисе компании. В середине марта документы уже были в консульстве.

— Переживали ли мы? Волнение было, но не сказать, что очень уж сильное. Через сколько нам вернули паспорта, уже и не вспомню, — рассказала Александра. — День Х настал, мы открываем нужные странички и просто нас как током ударяет. Сложно было поверить своим глазам, так как после сотни историй об однократных визах, мы у себя увидели многократную на три года.

Среди знакомых собеседницы есть еще несколько человек, которым 2023-й подарил шенген на 1–3 года. Стоит сразу сказать, что они делали его под туры, а страны, выдавшие визы, у всех разные.

— Часто ли отказывают людям, если они купили тур?

— Весной было всего пару отказов, но там вопросы были в визовых историях людей. Если очень коротко: туристы имели итальянский шенген, но за срок его действия в этой стране так и не побывали, — объяснила турагент Мария. — Отказы без объяснения причин тоже встречаются, к сожалению. Здесь уже вопрос решается индивидуально.

Строить планы можно на осень

Открыть визу — дело не одного дня. Запись в консульствах плотная и ведется на месяцы вперед, да и сбор документов может занять много времени. Брать тур на даты раньше августа в компаниях не рекомендуют, так как далеко не факт, что паспорт успеет вернуться назад. А даже если удача будет на вашей стороне, и он приедет к вам вовремя, не стоит строить надежд, что «виза точно будет». Пустой паспорт и всего несколько дней до выезда в тур — считайте, что часть денег вам уже не вернут.

Записаться на осенние программы путешествий еще можно. Отдать за выходные в Европе придется минимум 300 € без учета визы, медицинской страховки и туристической услуги. Консульский сбор зависит от страны, которая будет выдавать шенген.

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