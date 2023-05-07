Экзотическая каша от думского «котелка» Телеграм-канал «СерпомПо»

7.05.2023, 16:04

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Автор идеи «Орлы – ловцы дронов», выступил с новым предложением.

Неплохо работает думский креативный «котелок» - варит экзотическую кашу.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв (автор идеи «Орлы – ловцы дронов»), выступил с новым предложением: «Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте».

Но это только половина дела. Вторая часть заключается в том, что следует обязать всех государевых людей, которые покупает продукцию западных компаний, носить маркировку «крупным шрифтом и на самом видном месте». Сам Алексей Журавлев – любитель мотоцикла BMW и костюма от этой же компании с теми же знаками на видном месте. Поэтому Алексей Журавлев обязан обшиться надписями: «Одет врагом России» и «Поставлен на колёса врагом России».

Но и, конечно, всем думцам, «сенаторам», пропагандистам, кремлевским, правительственным тоже следует носить соответствующие нашивки: «Использует телефон, произведённый врагом России», «Имеет недвижимость на озере Комо, в стране – враге России», «Имеет гражданство страны – врага России», «Использует презерватив «Защищено от рождения патриотов врагами России». И так дальше.Телеграм-канал «СерпомПо»

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