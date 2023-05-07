ВСУ за сутки ликвидировали больше роты оккупантов на Таврическом направлении 1 7.05.2023, 16:22

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Уничтожено около 30 единиц вооружения и военной техники противника.

За минувшие сутки российская оккупационная армия на Таврическом направлении потеряла более роты убитыми и ранеными. Силы обороны также уничтожили и повредили 29 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на командира оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского. По его словам, среди утилизированной за сутки российской техники, в частности: 3 танка, 2 БМП, 3 БТР, самоходный тяжелый миномет 2С4 «Тюльпан», РСЗО БМ-21 «Град», 2 единицы комплексов наблюдения «Муром-М», противотанковый ракетный комплекс «Штурм С», БПЛА «Supercam», БПЛА «Zala», БПЛА «Элерон», 2 БПЛА «Ланцет-3» и автомобильная техника. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Тарнавский отметил, что в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 700 огневых задач.

Со своей стороны оккупанты 17 раз безуспешно атаковали украинские позиции. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий в Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 403 обстрела.

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