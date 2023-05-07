«Сказать, что от цен происходит переворот сознания, — не сказать ничего» 3 7.05.2023, 16:38

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Белорусы 24 дня колесили по Европе на своем автомобиле

Белорусы доказывают, что отправляться в дальние путешествия можно даже на возрастных автомобилях. Например, семья из Минска рассказала, как сделали большой трип по Европе на 17-летней Alfa Romeo 166. Они колесили по далеким странам 24 дня с финишем в Черногории. Вот как это было.

Итак, для начала знакомимся с автомобилем, который довёз Илью и его семью до Черногории, пишет av.by.

— У нашего автомобиля дизельный двигатель объёмом 2,4 литра и автоматическая коробка передач. Это не первая «Альфа» в нашей семье. Ранее была модель более старшего поколения, так называемый дорестайлинг. Очень комфортный автомобиль для дальнего путешествия: есть всё необходимое и размеры подходящие, — рассказывает собеседник.

Илье и его супруге по 37 лет. Работают в одной компании, которая занимается продажей автозапчастей и транспортными услугами.

В путешествие отправились вместе с детьми — дочками 9 и 11 лет.

— Мы очень любим путешествовать на автомобиле! Любим быть независимыми от времени, не сильно планировать маршрут. Ведь здорово, когда можешь остановиться в любую минуту, сделать фото или просто отдохнуть, — объясняет свой выбор путешествия на машине Илья. — На этом автомобиле в том же 2022 году, в июне, успели съездить в Краснодарский край, проехать всё побережье — от Анапы до Сочи, побывать в Красной Поляне.

На протяжении всей дороги автомобиль не преподнёс никаких сюрпризов, кроме проколотого колеса на серпантине и единоразового «глюка» с центральным замком и электростёклами. Они просто перестали работать! Такое ощущение, что это было связано с высокой температурой воздуха, а «вылечилось» само по себе.

После поездки в Краснодарский край и перед тем, как отправиться в автотрип по Европе, Илья купил новую резину для своего авто и провёл простое сервисное ТО — банальную замену масла и фильтров.

— Но не стоит думать, что моя подготовка была нетщательной. Дело в том, что все сервисы и ревизии в авто делаю вовремя, запчасти покупаются всегда неплохие и, как говорят коллеги по цеху, меняются хорошие на новые. Моя работа связана с продажей тех самых автозапчастей, поэтому доступ к ним всегда открыт.

В путешествие ехали вместе с друзьями-попутчиками. Рассматривали несколько маршрутов, вспоминает Илья.

— Думали сначала поехать в Испанию, прокатиться по Балканскому полуострову, доехать до Албании, а дальше как карта ляжет. Но там мы уже были, поэтому решили поехать в Черногорию.

— Маршрут проложили через Литву. В тот момент существовала платная электронная запись, и мы предпочли преодолеть бóльшее расстояние, нежели часами стоять на границе между Беларусью и Польшей. В целом наш маршрут выглядел так: Польша — Чехия — Австрия — Словения — Хорватия — Черногория.

— Польшу выбрали первой остановкой, чтобы закупиться продуктами: как все знают, цена на них там самая приятная. Закупка была на две семьи. Приобрели всё возможное, кроме скоропортящихся продуктов.

— Второй пункт — прогулка по Варшаве. Ночлег выбрали в самом центре, даже в историческом центре, так называемом Старом городе. Стоимость за одну ночь за четверых составила порядка 40 долларов.

— Но от Варшавы далеко уехать не удалось, так как были долгие походы здесь по магазинам, пешие прогулки по центру. Поэтому, проехав от польской столицы немного совсем, вновь свернули на ночлег.

— В Катовице арендовали небольшой двухэтажный дом. Здесь мы разместились с друзьями. За аренду заплатили около 70 долларов. До сих пор вспоминаем о нём как о загородном домике с большой верандой — остались только хорошие впечатления.

— Из Катовице выехали в сторону Чехии. Здесь появилась первая платная дорога: 10 евро на 10 дней. Трассы просто прекрасны! В Чехии впервые увидели рельефные пейзажи. Но самым плохим считаем участок из Вильнюса в Варшаву.

— Быть в Чехии и не выпить местного пива — большая ошибка. И мы не стали её допускать! Нашли на карте ближайший гипермаркет и отправились за пенным. Сказать, что от цен происходит переворот сознания, — не сказать ничего. Те бренды пива, которые у нас либо в принципе не продаются, либо имеют ценник до 10 рублей за бутылку, в Чехии стоят по 6—12 крон. Это от 80 копеек до 1,5 рубля!

— Проехав всю Чехию на одном дыхании, к вечеру остановились на самой границе с Австрией — в чешском городе Микулове. Место просто красивейшее, с очень большой историей и прекрасной архитектурой. Но из-за отставания по графику долго не задерживались там. Купили несколько видов местного вина — город славится тамошними сортами. И отправились дальше в путь через Австрию. Дорога также платная: 9,90 евро на 10 дней.

— Ехали, пока не закончились силы. Ночью миновали всю Австрию и всю Словению. Сама дорога и пограничные переходы — потрясающие. Границу между Австрией и Словенией разделяет небольшая речка. Пересекали мы её по мосту длиной в 20 метров.

— Найти жильё в Австрии можно, но стоимость одноразового ночлега сравнима с арендой квартиры в Минске на месяц. В Словении уже просто было поздно что-то искать, поэтому мы остановились на въезде в Хорватию и спали прямо в машинах на большом паркинге, так как сил больше не было. Не буду говорить о том, что автомобиль большой, расхваливать то, как нам было удобно. Ведь это не так! Кое-как мы попытались выспаться, позавтракали, умылись на заправочном комплексе и выехали в сторону города Макарски.

— Автобаны в Хорватии платные. Точную сумму не помню, но за одну сторону внесли около 60 или 70 евро.

— Лайфхак для тех, кто хочет ехать на своём авто: следует оплачивать дорогу по карте либо готовить наличные без сдачи заранее! Сотрудники пропускного пункта так и норовят не отдать сдачу либо отдать не всё со словами: «It's OK!» Так было неоднократно с нашими попутчиками. На заправках тоже встречались с подобными случаями, однажды даже пришлось отстаивать свою правоту.

— Дорога по Хорватии просто потрясающая! Дальше, в глубь страны, появляется множество тоннелей, мостов и гор. На протяжении всей дороги встречаются смотровые площадки и большие паркинги. При ограничении в 130 км/ч наша скорость редко была ниже 150 км/ч. При этом мой автомобиль ничем не уступал другим, держался в потоке и хорошо себя чувствовал.

— Цены на проживание в Хорватии — 50 евро на четверых. Это, как правило, отличный номер со всеми удобствами!

— Макарска — прекрасное место! Увидев прозрачность и цвет воды Адриатического моря, мы поняли, что нашли для себя новое место отдыха, куда хочется вернуться.

— Отдохнув семь дней на море, мы выехали в сторону города Дубравы, что в Черногории. Описать дорогу по побережью Хорватии просто невозможно — лучше один раз увидеть! Множественные перепады, скалы, тоннели — это незабываемо!

— Добрались до Черногории мы за шесть часов! Тут уже заметен трафик автомобилей, встречается большое количество автодомов. Но, признаться, мы так и не поняли, почему и за что множество людей так полюбили Черногорию. Дороги плохие, мусора и всевозможных граффити — много. Но аренда огромнейшего номера в отеле, который был самым большим в фонде, с четырьмя комнатами и гостиной, стоила всего 30 долларов. Черногорию, а именно город Дубраву, я бы сравнил с Анапой, расположенной на побережье Чёрного моря. Из-за всех минусов, пробыв всего три дня, мы приняли решение вернуться в Хорватию.

— Особого подсчёта мы не вели, но за 24 дня было затрачено около четырёх тысяч евро примерно. Если учесть покупку одежды в аутлетах Австрии и в Польше и вообще обратную дорогу, то выйдет тысяч пять, думаю.

Вот примерный расход по странам:

Беларусь

За выезд — 37 рублей.

Страховка — 30 евро.

Заправка — 55 евро (полный бак на границе).

Перекусы и напитки в дорогу — 30 евро.

Польша

Заправка — 120 евро.

Ночлег — 75 евро (две ночёвки).

Закупки в магазинах — 450 евро на всю поездку.

Чехия

Виньетка — 10 евро.

Покупка вина — 22 евро.

Посещение «гипера» — 200 евро.

Австрия

Виньетка — 10 евро.

Словакия

Заправка — 50 евро.

Хорватия

Платные дороги — 70 евро.

Завтрак — 23 евро.

Заправка — 30 евро.

Проживание — 350 евро.

Общие затраты — 400 евро.

Черногория

Проживание — 45 евро.

Паром — 5 евро.

Общие затраты — 130 евро.

Цены на топливо в разных странах: Польша — 1,68 евро, Чехия — 1,46 евро, Словения — 1,44 евро, Хорватия — 1,31 евро.

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