Симоньян устроила истерику из-за приезда Пугачевой 36 7.05.2023, 16:51

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Пропагандистка отреагировала на «теплую» встречу Примадонны с Песковым.

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву для того, чтобы попрощаться со своим другом Валентином Юдашкиным. Примадонна в черном появилась на церемонии прощания с кутюрье, где встретилась с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Многих россиян возмутило то, что Песков поцеловал руку певицы и сказал, что очень рад ее видеть. На это отреагировала пропагандистка Маргарита Симоньян. Она заявила, что не стерпит, если Примадонну «примут обратно», пишет УНИАН.

«Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же», - заявила кремлевская журналистка.

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