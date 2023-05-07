В Молдове задержали подозрительных пророссийских активистов 7.05.2023, 17:17

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Задержанные собирались поджечь «определенные объекты».

«Движение для народа», в которое входят активисты и политики, в частности из пророссийской партии «Шор», проводит очередной митинг в центре Кишинева.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Участники акции собрались у здания парламента и требуют отставки президента и законодательного органа и проведения досрочных выборов.

Протестующие перекрыли одну из полос движения на проспекте Штефана чел Маре.

Полиция сообщила о задержании 27 участников акции протеста. По информации правоохранителей, всех их отвели в отделение полиции для проверки документов.

В полиции отметили, что задержали участников акции, которые вели себя подозрительно. Четверо из задержанных уже признались полицейским, что решили участвовать в акции, поскольку им пообещали вознаграждение. Полицейские напомнили, что за участников акции отвечают ее организаторы.

В полиции рассказали, что обнаружили у некоторых участников протестов партии «Шор» легковоспламеняющиеся вещества, которые, по словам протестующих, они намеревались использовать для поджога определенных объектов.

Отметим, что на этот раз протест проходит без участия депутата от партии «Шор» Марины Таубер, которую 1 мая задержали в аэропорту Кишинева и поместили под домашний арест.

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