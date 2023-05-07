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Водителя Прилепина нашли среди «вагнеровцев», которых задерживали в Беларуси в 2020-м году

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  • 7.05.2023, 17:34
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Водителя Прилепина нашли среди «вагнеровцев», которых задерживали в Беларуси в 2020-м году

Наемник был родом из Луганска.

Альянс расследователей Беларуси заметил, что убитый водитель Захара Прилепина, 27-летний Александр Шубин, был среди «вагнеровцев», которых задерживали в Беларуси в 2020 году. Он родился в Луганске, участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Шубин был среди 33-х наемников ЧВК «Вагнера», которых задерживали в Беларуси накануне президентских выборов в 2020 году.

Александр родился в Луганске. Воевал на Донбассе за сепаратистов, имел позывной «Злой». Числился в базе «Миротворец».

В 2020 году 32 «вагнеровца» задержали в санатории возле Минска, одного – на юге страны. Тогда государственное агентство БелТА называло  их боевиками: «Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». В том же сообщении был список наемников, в котором указан Александр Шубин.

Российский «военкор» Семен Пегов опубликовал в своем Telegram-канале воспоминания Прилепина о тех событиях: «Он просто места себе не находил тогда: «Злой» был для его семьи кем-то, кого можно сравнить со старшим сыном или младшим невменяемым братом».

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая. Сам он получил серьезные ранения, его водитель погиб. Сегодня, по данным губернатора, Прилепин пришел в сознание.

Александр Шубин (крайний слева) с Захаром Прилепиным (второй справа) в Донбассе, Украина. 14 ноября 2017 года.

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