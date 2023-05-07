Кардиолог назвала продукты, которые помогут очистить сосуды 7.05.2023, 18:08

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Процесс избавления от бляшек можно поделить на два этапа.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала два простых продукта, которые помогут очистить сосуды при атеросклерозе.

Она обращает внимание на то, что атеросклероз (образование бляшек в сосудах) называют «тихим» убийцей, так как он человека не беспокоит, однако все время прогрессирует. Специалист добавила, что процесс избавления от бляшек можно поделить на два этапа. Так, первый в себя включает регулярную физнагрузку не менее 3-4 раз в неделю, полноценный отдых, прием препаратов под контролем врача (могут быть витамины, жирные кислоты омега 3 и другие).

Кореневич подчеркивает, что одним из важнейших пунктов является кардиопитание. И поясняет, что людям, у которых проблемы с сердцем, нужны жирные кислоты, а они содержатся в жирных продуктах. Она отметила, что два самых полезных продукта для сосудов – конопляное и льняное масло. К примеру, в конопляном масле содержится 26 грамм незаменимой и очень полезной омега 3, в том время, как в оливковом лишь 0,76 грамма.

- Абсолютный рекордсмен по содержанию омега-3 жирной кислоты - льняное масло (оно содержит 53 грамма омега 3. – Ред.).

Что касается второго этапа, то кардиолог сказала, что он связан с поиском и устранением причин, по которым сосуды забиваются бляшками. И заметила, что данный этап является не менее важным, так как без него, все усилия первого этапа по очистке сосудов, довольно быстро сойдут на нет.

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