Козырей нет Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.05.2023, 18:19

У престарелого вождя в изначально плохой колоде стало совсем печально.

Последние дни остатки путинского «ядерного электората» терзают смутные сомнения: здание Кремля атакуют неизвестные беспилотники, Пригожин заявляет о выводе своих боевиков из Бахмута по причине «снарядного голода», а проПутинского пропагандиста Прилепина подрывают в Нижнем Новгороде.

А точно ли «всё идёт по-плану» и «никакой паники нет?»

«Маленькая победоносная СВО» продолжает мутировать во что-то непонятное и крайне непредсказуемое.

У престарелого вождя в изначально плохой колоде стало совсем печально. Нет не только козырных, но и в целом приличных карт.

Российская преступная элитка не успевает реагировать на ходы противника, которые сыпятся словно их рога изобилия.

А полномасштабное украинское контрнаступление ещё даже не начиналось.

24 февраля 2022 года Кремль переоценил свои способности и это привело к катастрофе, которая лишь набирает обороты.

Даже самые отъявленные «пораженцы» пока до конца не понимают, какая бездна ждёт РФ впереди. 1917 и 90-е будут соединены и умножены надвое.

Бездарнейший «многоходовочник» в истории России, так и остановившийся в развитии на уровне питерской подворотни своими безумными шагами уничтожил не только собственный воровской режим, но и будущее целых поколений россиян.

За глупость всегда приходится платить двойную, а то и тройную цену. Чем дольше путинские чекисты будут брыкаться в чане с кипятком, тем больший ущерб получит население.

Страшный конец путинского режима ознаменует зарождение надежды для граждан РФ и победу всего цивилизованного мира над Zлом.

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