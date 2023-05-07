«Мои коллеги не понимают, зачем красить глаза в офис» 17 7.05.2023, 18:36

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Белоруска рассказала про отличия работы в Европе и Беларуси.

Бывшая белорусская рекламщица вошла в IT «с нуля» в Амстердаме, и за 4 года построила там карьеру. Ангелина Северино рассказала devby.io, чем отличается процесс поиска работы за рубежом и Беларуси и чего не хватает белорусскому IT, чтобы стать «европейским».

Начала изучать UI/UX в Минске, но не успела найти работу

Карьеру я начинала в рекламе: выросла с графического дизайнера до арт-директора в крупном международном агентстве. Когда начался расцвет UI/UX, я поняла, что нужно догонять тренд. Реклама стала казаться чем-то скорее навязчивым и ненужным, что символизирует кнопка Skip Ad на YouTube.

Техническая сторона становления продуктовым дизайнером поначалу пугала, но желание стать частью tech world победила — я засела за курсы по UI/UX и User Research все еще будучи в роли арт-директора рекламного агентства. В Минске UI/UX дизайнером я поработать не успела из-за переезда в Амстердам.

Мысль о переезде посещала довольно часто — поневоле сравнивала зарплаты и рабочую этику со своими друзьями, которые работали в Европе и США.

В Нидерландах надо рассчитывать только на себя

К моменту смены карьеры я была свободной женщиной с ребенком от первого брака. Когда я встретила своего будущего мужа во время путешествия с друзьями в Голландию, больших сомнений по поводу переезда туда не было.

Приехала я без малейшего опыта в tech, поэтому искала работу в рекламных агентствах. Удалось найти, и даже с крупным клиентом (Yamaha), но стагнация в сфере проявляла себя даже больше, чем в Минске.

Местная знакомая, тоже дизайнер, посоветовала найти неоплачиваемую стажировку в IT-компании, чтобы впоследствии указать ее как первое место работы. Найти такую возможность мне удалось быстро, и, после нескольких месяцев работы без оплаты, я уже могла отправлять резюме на более серьезные позиции.

Если в Минске мне не надо было искать работу — много знакомых, и моё меня само находило, то в Амстердаме всё иначе. Знакомства практически ничего не значат, и даже после приятного и душевного собеседования может прийти отказ. Если твои скиллы не на 100% совпадают с требованиями компании, об этом тебе дадут знать в вежливом мейле.

Со временем к такому подходу абсолютно привыкаешь и начинаешь его понимать. Очень важно не падать духом, хотя это и бывает сложно. Здесь все более объективно и прозрачно, нужно рассчитывать только на себя.

Мне очень важен мой вклад в компанию

Gamgee, компания в которой я работаю уже 4,5 года, занимается IoT менеджментом. Я единственная дизайнерка в компании, много работаю с аутсорс специалистами из самых разных сфер. Именно из-за этой огромной зоны ответственности я до сих пор в этой компании. Ведь чем больше ответственность, тем больше свобода.

Не думаю что после такого опыта я могла бы работать в жестко структурированной компании с четким кругом обязанностей, даже если это был FAANG-.

Мне очень важен непосредственный видимый вклад в успех компании, плюс реальный опыт взаимодействия с самыми разными людьми, внутри и вовне компании, чтобы достичь этого успеха.

Мои коллеги не понимают, зачем красить глаза в офис

Главное отличие рабочей этики здесь и в Беларуси — в Нидерландах все очень нейтрально, вежливо и профессионально. Никогда тебе в лицо не скажут, что твои дизайны чем-то плохи или кому-то не по душе. Спрашивают, чем мое решение обосновано, как я пришла к такому выводу. Вкусовщина здесь абсолютно неприемлема в рабочих процессах. Меня такой подход устраивает на 100%.

В отношении женщин отличия кардинальные. Никто не подумает назвать украшением коллектива или слабым/прекрасным полом. И конечно же никаких цветов и конфет.

Если раньше мои коллеги женщины наносили макияж в офис, после ковида и двух лет работы практически не выходя их дома, макияж даже стал выглядить странно и неуместно — это же просто работа, зачем на нее красить глаза?

Ещё чуть-чуть, и белорусское ИТ станет европейским

В Беларуси не хватает включенности в международный контекст, преодоления предрассудков, открытости к постоянным изменениям, уровня владения английским языком.

Когда белорусские компании начнут нанимать работников со всего мира, унифицировать и упрощать рабочие процессы, сокращать количество митингов, вести всю коммуникацию на английском языке, внедрять схемы WFA (work from anywhere) — тогда можно будет с радостью сказать, что белорусское айти стало европейским.

Я всегда радуюсь таким феноменам как PandaDoc или Flo — значит, это возможно, и этому может быть продолжение!

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