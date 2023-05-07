Белорус решил вернуть в обменник лишние 20 тысяч рублей 9 7.05.2023, 19:08

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Кассир до сих пор не может в это поверить.

Мужчина, которому по ошибке в одном из обменников Минска были выданы лишние 20 тысяч белорусских рублей, явился с деньгами, чтобы отдать их, и кассир до сих пор не может в это поверить, пишет «Информ-прогулка».

Девушка рассказала, что мужчина объяснил ей, почему так долго не возвращал ошибочно полученную крупную сумму. По его словам, в тот день он побывал в нескольких банках, а после наступили большие выходные, и только после них он решил пересчитать деньги.

«Возможно, мужчине сообщили, что о нём написали СМИ и что его ищет милиция, и поэтому он решил вернуть деньги», — не исключает сотрудница. По её словам, пока клиент находился возле обменника, она связалась со следователем, и тот незамедлительно приехал и увёз мужчину с деньгами для выяснения обстоятельств.

«Следователь сказал, что пока будут уточнять все детали, а затем, через несколько дней, свяжутся со мной. Наверное, тогда мне и отдадут деньги», — заключила Анастасия.

Напомним, что 21 апреля при обмене денег мужчина отвлёк кассира, и она вместе с долларами отдала ему лишние 20 тысяч рублей. Пропажу она обнаружила спустя несколько часов и сообщила об этом в милицию.

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