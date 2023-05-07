Куда поехать на машине путешествовать по Беларуси 1 7.05.2023, 19:27

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Невероятно крутой маршрут по двум областям страны.

Весна… Душа после зимней «спячки» так и рвётся в путь навстречу приключениям! Автовладельцы уже «переобулись» и обслужили свои машины после холодов, а значит, можно комфортно колесить по просторам страны. Сайт av.by продолжает проект «Travel Беларусь», где показывает авторские маршруты по малоизвестным, незнакомым местам нашей страны, которые объехать с лёгкостью и удобством можно на личном авто. Это обновлённые, а не изъезженные варианты, но на всё тех же родных направлениях.

В этом выпуске мы взяли новый уровень и отправились по маршруту выходного дня сразу в две области Беларуси, пишет корреспондент av.by Вероника Малыщиц.

Чтобы каждый автопутешественник точно мог найти для себя что-то новое и интересное, мы посетили костёлы и усадьбы Гродненщины, зоопарки и озёра Брестчины и ещё много-много крутейших мест. Готовы? Поехали!

Новенький китайский кроссовер, Ивье-де-Жанейро и развалины усадьбы Радзивиллов

Эх, любит же наша команда спецпроектов (читать: команда по наведению суеты) задумать те ещё приключения и покорять новые высоты! Наш маршрут предполагает поездку дня на два-три, а потому ночлег и питание мы вам порекомендуем, но сами объедем локации за день.

И чтобы такое непростое путешествие было максимально комфортным для нас, отправляемся на полноприводном кроссовере Exeed LX 1.6 AWD. Это автомобиль премиального китайского бренда, совсем недавно появившийся на нашем рынке.

На нём наше трио — руководитель отдела спецпроектов Аня, фотограф Алиса и журналист спецпроектов Ника — выезжает из Минска в 6 утра. На лицах спутниц ещё видны остатки сна, поэтому коллективный разум единогласно решает на гродненской трассе заехать на АЗС за крепким кофе. Совет всем автопутешественникам: перед поездкой стоит как следует выспаться!

До первой локации — города Ивье — 120 километров прямиком по М6. Задействуем ещё один классный лайфхак, чтобы взбодриться. Включаем в машине музыку через Bluetooth. Если же вы захотите между Минском и Ивьем сделать остановку, рекомендуем отправиться на экологическую тропу «Сябрыньский перекрёсток» (всего 4 км от трассы), где с недавних пор обитают сотни диких тарпановидных лошадей. Побывать на природе после душного и загазованного Минска — одно удовольствие!

Почти полтора часа пути пролетают незаметно за разговорами с девчонками, а комфорта в езде добавляет приятная динамика китайского кроссовера, оснащённого мотором 1.6 Turbo GDI¹ мощностью 150 «лошадей».

Говорят, что все малые города друг на друга похожи. Да, памятник Ленину и другие отпечатки советского прошлого, сетевой магазин и здание исполкома… Однако стоит лишь взглянуть чуть внимательнее, и ты понимаешь, что каждый белорусский город аутентичен и скрывает в себе древнюю историю. Но что действительно объединяет их, так это спокойствие, умиротворение, чувствующиеся в размеренном темпе жизни его обитателей.

Эти размышления приводят нас в Ивье. За городом закрепилось и другое, шутливое название — Ивье-де-Жанейро. Ведь возле костёла Святых Апостолов Петра и Павла установлен «двойник» статуи Христа-Искупителя, что в Рио-де-Жанейро. Костёл возведен в 1491—1495 годах, а сам город появился в 1444-м.

А дальше мы не возвращаемся на гродненскую трассу, а едем в сторону деревни Липнишки. В планах остановки не было, но дорога сама приводит к неоготическому костёлу Святого Казимира, а промчаться мимо него невозможно!

Казалось бы, протяжённость Беларуси с запада на восток — всего 650 километров, но как лишь за 150 км меняется картина! А западная часть Беларуси — это и бескрайние поля, леса, и неповторимые исторические усадьбы, замки, костёлы. В деревне Жирмуны по обеим сторонам дороги небольшие деревянные дома, на стенах почти каждого из них — католический крест.

Деревня сменяется пейзажами с вековыми дубами, а впереди виднеется то, что осталось от усадьбы Радзивиллов: развалины триумфальной арки и левого флигеля.

Рядом с ними чувствуется былое величие рода. И охватывает некое сожаление, что строения, которые возводились в первой половине XVIII столетия, добрались до наших дней такими. Кстати, полностью проект застройки не был завершён. Почему? Остаётся загадкой.

Лида! Разумеется, мы не можем не заехать в древнейший белорусский город, но вовсе не за посещением Лидского замка и музеев, хотя и туда советуем сходить на экскурсию.

Ещё одна известная на всю страну и за её пределами достопримечательность города — пивзавод. Мы очень уж хотели позавтракать в пивном ресторане «Лидское пиво», а заодно, как настоящие ценители, закупиться напитками. Но увы, приехали в 9 утра, за три часа до открытия.

Белорусский «Биг-Бен» и жуткий музей-бункер холодной войны

Самое время вернуться на гродненскую трассу. Погода не задалась с утра: немного моросит дождь. Хорошо, что в комплектации Exeed LX есть функция автоматического включения работы дворников при дожде. Ещё одна классная «фишка» — предупреждения о выходе из полосы. Сначала напрягает, но спустя час-два поездки понимаешь, что ради безопасности движения оно того стоит.

Сворачиваем в районе Большого Можейкова и добираемся в посёлок Желудок, где в 1907 году построен дворец князей Святополк-Четвертинских в стиле необарокко. В нём жили сами Четвертинские, а в военное время здесь развернулся немецкий госпиталь, в послевоенное проживали советские офицеры. Во дворце снимали первый белорусский фильм ужасов, музыкальные клипы.

Со всех сторон он окружён высоким забором. Возле ворот под ногами сразу же замечаем такое количество улиток, что их невозможно сосчитать. Стук в окно сторожки не даёт результата. Приходится звонить по телефону, указанному на листе А4. Отвечает мужчина: «Я уехал. Буду после обеда. Ждите». К сожалению, времени у нас нет. И всё, что нам удаётся, — издалека посмотреть на очертания дворца через прутья ворот… Гештальт остаётся открытым, и мы очень надеемся, что наши читатели закроют его за нас! Только записывайтесь на экскурсию заранее.

Участок дороги до Щучина выдаётся проблемным. Однако наш кроссовер претендует на звание внедорожника: полный привод, высокий клиренс и аж шесть режимов езды. И правда, переключаем на режим «Грунт», и машина будто становится более устойчивой. Хотя надо признать: подвеска в «китайце» жестковата.

«Як завецца гэта шчасце? Шчучыншчына!» Почти 11 утра, а мы уже в Щучине.

Сюда заезжаем, чтобы сделать фото местного «Биг-Бена»: на центральной площади Свободы стоит кирпичная башня с часами. Она потомок часовни начала ХХ века, которая призвана была защитить город.

Если сесть за столик в кафе напротив башни, получится полюбоваться её видом, попивая кофе. В городе также можно посмотреть на дворец Друцких-Любецких, часовню и комнату-музей «Вытокі».

Самое интересное ждёт нас немного за городом — речь про настоящий музей холодной войны. К «Бункеру-77» ведёт слегка ухабистая дорога, а на подъезде к нему кажется, будто ты попадаешь в какой-то сериал или видеоигру про ядерную войну. Место уже с порога окутывает отталкивающей атмосферой, несмотря на вполне добродушных дедушек, которые тут хозяйничают, а также их верных псов, дружно наблюдающих за тремя приезжими. Ещё один дельный совет: выезжая в путешествие, берите с собой наличку.

Огромные железные двери, звук тарахтящего бензинового генератора, таинственная темнота и холод, пробирающий до нутра… Находиться в бункере тяжело психологически. Наше приподнятое настроение резко сменяется настороженностью. И не зря! За углом в маленьких комнатках прячутся манекены, от встречи с которыми невольно вздрагиваешь. Двухэтажная подземка площадью 941 квадратный метр, кстати, и во времена, когда её населяли военные, вообще не отапливалась. Дедушка поведал нам, что если бы ядерный удар произошёл, то в бункере можно было бы прожить 30 дней пятидесяти военным в автономном режиме.

Каково же было облегчение, когда мы вышли на улицу! +12 градусов уже не ощущались такими прохладными, а выглянувшее солнце и голубое небо показались ценнее обычного. В общем, вход всего 9 рублей, а впечатлений — на всю оставшуюся жизнь.

Погладить альпаку и сфоткаться с верблюдом, а потом — отдыхать на озеро!

Интересный получается маршрут. Вроде и Беларусь, но встречаешь аналоги мировых сооружений. Сначала статуя Христа в Ивье, потом триумфальная арка в Жирмунах, «Биг-Бен» в Щучине, а теперь почти 200-метровый подвесной мост через реку Неман, похожий на Золотые Ворота в Сан-Франциско. Вы угадали: мы в городе Мосты!

На часах перевалило за полдень, а значит, самое время пообедать. Рекомендуем сделать это в кафе в самих Мостах, но мы, желая сэкономить время, «заправляемся» хот-догами на АЗС.

Наш авторский маршрут предполагает ночёвку. Поисковик в районе Мостов выдаст много хороших мест — не только гостиницы, но и уютные частные усадьбы. А если вы хотите погрузиться в колорит деревни, тогда однозначно стоит добраться под Волковыск — в усадьбу «У рыся», где можно арендовать настоящую белорусскую хату на всю семью.

А наш путь лежит в Барановичи. Сворачиваем по дороге от Мостов возле агрогородка Пески и быстро добираемся до водяной мельницы в Зельве. Сооружение, построенное в конце XIX века, представляло собой довольно технологичный объект. Также в Зельве можно заехать в Троицкий костёл, музей-усадьбу «Жерно». Дальше, в Слониме, вы обнаружите монастырь бернардинцев и поместье под названием Альбертин.

Возле Барановичей карта буквально усеяна отметками различных исторических объектов: тут и усадьбы, и дворцы, и музеи. Но если не пробовали барановичские «лодочки», то, считайте, в этом городе и не были!

Пришло время официально перейти ко второй части маршрута, посвящённой животным. В Барановичах есть зоопарк, который состоит из двух частей: в первой можно посмотреть на верблюдов, коз, яков и множество пернатых, а во второй, что в лесу, — на зубров, ланей, оленей, лошадей и так далее. Цена вопроса — 22 рубля с человека.

А ещё в 30 километрах мы нашли одно уютное место — агроусадьбу «Натуралист». Хозяева встретили нас очень радушно и предложили провести небольшую экскурсию по владениям, а ещё зайти за ограду и погладить обитателей. Животных немного, зато каждому уделяют максимум внимания. Корова, альпаки, волки, ручная рысь, забавные еноты, дикобразы, хорьки! Локация понравится не только маленьким путешественникам, но и взрослым.

Стать хорошим завершением путешествия имеет все шансы отдых на природе. Как раз в 35 километрах от Барановичей расположилось почти идеально круглой формы озеро Свитязь с очень чистой водой, живописным берегом и оборудованным кемпингом. Так что можно в дорогу прихватить мангал и мясо для шашлыка.

Как вариант, отсюда недалеко до Новогрудского замка, а по пути к брестской трассе можно заехать и в Мирский замок. И последняя рекомендация на маршруте — центр экологического туризма «Станьково» с зоосадом, конефермой, «Партизанским лагерем» и целым комплексом развлечений.

Наш маршрут — это примерный ориентир. Желающие отправиться по нему могут менять локации и добавлять новые на свой вкус. Ближе к девяти вечера мы вернулись в Минск, преодолев за день чуть более 700 километров и потратив на топливо 170 рублей с учётом того, что дилеру машину мы возвращали с полным баком. Кстати, средний расход в Exeed LX получился 9,4 л на 100 км.

Позади 15 часов пути, но физическую усталость перекрыли те эмоции и впечатления, которые мы получили в поездке. А сколько ещё интересных мест можно исследовать в Беларуси!

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