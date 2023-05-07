Соловьеву и другим петрушкам стоит нервничать
- Борислав Береза
- 7.05.2023, 19:41
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Они стали расходными фигурами.
А теперь без шуток. К взрыву машины Прилепина не имеют отношения спецслужбы Украины. Это история схожа с подрывом машины с Дугиной. Но если у российских спецслужб к ней были претензии за разворованные бюджеты, то с Прилепиным иная ситуация.
Вчера Прилепин публично поддержал Пригожина. А почему бы не поддержать? Тем более что Пригожин попросил его об этом, и в перспективе эти двое планировали делать общий политпроект. Поэтому подрыв Прилепина – это «привет» и Пригожину, и всем тем, кто хочет поддержать «повара Путина». Привет от ФСБ. Все остальное – это детали.
Но внутри России явно идет межвидовая борьба за ресурсы и место под солнцем. Мест мало, а ресурсов на всех не хватает. Значит, мы увидим еще немало таких «терактов», которые будут сигналами, приветами и решениями внутренних проблем российских кланов. А такие «приветы» легче всего передавать через клоунов, близких к персонам. Так что Соловьеву, Холмогорову, Пегову и другим петрушкам стоит нервничать. Они стали расходными фигурами в игре больших дядек.
Борислав Береза, Telegram