Пять хитростей, которые помогут продлить срок хранения фруктов и овощей 2 7.05.2023, 19:56

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Свежие продукты сохранят витамины и минералы.

Весной особенно хочется добавить в рацион свежие фрукты и овощи, которые богаты важными для нашего организма витаминами и минералами. К сожалению, овощи, фрукты и ягоды хранятся не так долго, как хотелось бы. Но эти несколько хитростей помогут вам продлить срок хранения этих продуктов, чтобы они дольше радовали вас своим вкусом и обеспечивали полезными веществами, пишет «Ридус».

Храните листья салата вместе с бумажными полотенцами

Храните листья салата в герметичном контейнере вместе с бумажными полотенцами сверху. Полотенца будут впитывать лишнюю влагу, из-за которой листья быстро начинают гнить. Когда полотенце станет влажным, просто поменяйте его на сухое.

Сбрызгивайте авокадо соком лимона

Чтобы предотвратить окисление и потемнение разрезанного авокадо, сбрызните мякоть соком лимона или лайма либо оставьте авокадо рядом с крупными кусками лука. Те же вещества, что вызывают жжение в глазах во время нарезки лука, могут замедлить окисление авокадо. Пока лук касается только кожуры авокадо, его мякоть не впитает луковый запах.

Оставляйте очищенную морковь в воде

Очищенная морковь хорошо чувствует себя во влажной среде, поэтому ее стоит хранить в контейнере с водой в холодильнике. Если вы предпочитаете не замачивать морковь в воде, заворачивайте ее в пузырчатую пленку, прежде чем убирать в холодильник.

Оборачивайте бананы пленкой

Бананы очень быстро становятся переспелыми, после чего есть их уже не так приятно. Чтобы эти сладкие желтые фрукты хранились дольше, оборачивайте основание банановой связки пищевой пленкой. Если бананы все-таки успели переспеть, очистите их, нарежьте и заморозьте. Замороженные спелые бананы можно использовать для приготовления смузи и десертов.

Промывайте ягоды уксусом

Чтобы свежие ягоды дольше хранились, их стоит промыть смесью укуса и воды (в соотношении 1:3). Это поможет избавить их от бактерий и защитит от плесени, продлив срок хранения на пару недель. После промывания ягод уксусной смесью ополосните их чистой водой, тщательно высушите и положите в холодильник.

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