«Скоро нас будут бить»: Гиркин «обрадовал» россиян новостями с фронта 4 7.05.2023, 20:07

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Грызня между российскими военными и Z-пропагандистами набирает обороты.

Российские военные и Z-пропагандисты продолжают грызню между собой на фоне неудач оккупантов в Бахмуте и тяжелых потерь российской армии в Украине, пишет dialog.ua. Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков) в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между МО РФ и Пригожиным, который накануне выдвинул российским властям ультиматум.

По его словам, решение Кремля пойти на уступки Пригожину говорит о том, что никаких ошибок и выводов из провалов российская армия так и не сделала. Под руководством главаря ЧВК «Вагнер» российские военные продолжат «мясные штурмы» с огромными потерями, продвигаясь с большим трудом на незначительные дистанции. При этом ситуацию не улучшит назначение «смотрящим» от МО Суровикина, под руководством которого ранее российские военные сбежали из Киевской и Херсонской областей.

При этом ситуация вокруг захвата Бахмута не имеет никакого значения, поскольку вскоре ВСУ «начнут бить» российскую армию. Поскольку оккупанты не смогли решить собственных задач зимой и весной, теперь ответный ход за ВСУ.

«Пригожин - признанный мастер «мясных штурмов», сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода. (...) Скоро нас будут бить. Поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию «не получилось от слова совсем», - заявил он.

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