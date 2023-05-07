Украинская авиация нанесла удары по скоплению личного состава и военной техники РФ 7.05.2023, 20:40

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Вечерняя сводка от Генштаба ВСУ.

В течение этих суток российская оккупационная армия нанесла восемь ракетных и 22 авиационных ударов. Врагом совершено более десяти обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и городе Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, две ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области, в результате чего ранены пять гражданских граждан. Кроме того, пять российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 — по Херсонской.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также склады боеприпасов армии РФ.

Ситуация на направлениях фронта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил 39 атак.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречье, Орликовка, Блешня, Залезный Мост и другие.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Под вражеские обстрелы попали Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов.

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