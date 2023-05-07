«Думаю, ничего себе – такие деньги зарабатывать» 1 7.05.2023, 21:03

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История бизнес-леди из Ганцевичей.

Ганцевчанку Светлану Дулик можно назвать настоящей бизнес-леди. Светлана нисколько не жалеет, что когда-то рискнула, бросила работать «на дядю» и открыла своё дело. Она стала мастером-технологом по реконструкции волос, постоянно учится сама и уже обучает других своему ремеслу. Недавно успешно окончила онлайн-обучение в Высшей школе реконструкции Ирины Устиновой в Волгограде.

Её общий стаж работы в этой отрасли – более пяти лет. Молодая женщина откровенно рассказала «Ганцевичскому часу», кто «дал пинка» для того чтобы она загорелась идеей работать на себя, какие фишки использует в работе. Светлана поделилась мнением, почему именно к ней нужно идти учиться навыкам мастера по волосам. Приоткрыла тайну, боится ли конкуренции и дала совет новичкам, которые мечтают круто изменить жизнь.

Заманчивые перспективы

Началась эта история давно – еще в 2016 году. Двоюродная сестра нашей героини пригласила её посетить мастер-класс – семинар по обучению. Тогда ещё Светлана не рассматривала всерьез вариант, что будет работать в этой сфере – реконструкции волос. Она тогда была в декретном отпуске. А сестра рисовала заманчивые перспективы, ведь сама в это сфере уже какое-то время работала.

«Говорила, что это довольно прибыльно. Говорила – попробуй. Выйдешь из декрета, зачем тебе возвращаться на старую работу продавцом», — такие доводы приводила Светлане родственница.

А девушка решила просто развеяться.

«Почему бы и нет! Я ведь ничего не теряла», — сказала Светлана.

Но семинар не вдохновил на перемены сферы деятельности. Поэтому Светлана через полтора года вышла из декрета и вернулась в магазин продавцом.

Но сестра оказалась настойчивой. Однажды летом в выходные в компании с родственницей Светлана поехала отдохнуть в Гродненскую область на «белорусские Мальдивы». В процессе отдыха сестра рассказала, сколько она уже зарабатывает в Минске в этой сфере деятельности.

Она бувально манила: «Света, давай начинай уже! Покупай полировочную машинку для начала, фартушек… В общем все, что нужно для начала работы. Будем вместе покупать большие объемы ботокса и кератина – так выгоднее».

Светлану впечатлили заработки сестры. Она подумала, что та зарабатывает деньги, которые ей на работе продавцом и не снились. Светлана восхитилась, что буквально за два года её сестра нарастила большую базу клиентов и ушла из салона работать на себя.

От работы приходила в восторг

В конце концов Светлана поддалась на уговоры сестры. Но поначалу работу продавца Светлана не оставила – это была ее «подушка безопасности». График работы «2 через 2» позволял попробовать поработать мастером по волосам на дому и потихоньку нарабатывать себе клиентскую базу. Так она поработала еще полтора года.

«В общем, мне сестра такой своеобразный «пинок» дала», – считает девушка.

Наработала за это время кое-какую клиентскую базу, вошла во вкус и решила, что со старой работой нужно прощаться. Такой рисковый шаг поддержал муж, который сказал супруге: «Пробуй. Рискуй. Тем более, что ты видишь, что люди идут к тебе».

Девушка посчитала расходы-доходы, поняла, что дома зарабатывает гораздо больше, чем на работе в магазине.

«Работа продавцом – это не только товар отпускать, но и работа уборщиком, и грузчиком. А тут – за три часа можно заработать деньги, что продавцу нужно неделю работать», – пояснила Светлана.

Немаловажную роль сыграл и график работы – работая на себя, не нужно подстраиваться под определенные временные рамки. Работаешь, когда тебе удобно.

По словам Светланы Дулик, новая сфера деятельности вдохновила и приносила только радость.

«Я настолько начала вдохновляться тем, что я делаю, этот результат до и после… Да у меня после каждой клиентки было столько восторга, что это такая красота! И что это я сделала! И что зарабатываю хорошо. Я просто влюбилась в новую профессию и поняла, это – моё», — поделилась впечатлениями наша героиня.

Век живи – век учись

Светлана постоянно учится чему-то новому. Каждые три месяца ездит на семинары, мастер классы, презентации новинок, обучается. Говорит, что по-другому в её сфере деятельности нельзя. Светлана считает, что постоянно нужно обновлять знания, ведь время выходит что-то новое, новые тренды, техники.

«Только успевай всё отслеживать! Ведь нужно быть в курсе и держать руку на пульсе», – говорит Светлана.

Из последнего вклада в багаж опыта и мастерства – прошла пятинедельное онлайн-обучение в Высшей школе реконструкции Ирины Устиновой в Волгограде. Светлана рассказала, что это топовый мастер-технолог, которая входит в ТОП-15 одних лучших мастеров в мире именно в этой сфере реконструкции.

Девушка добавила, что пошла учиться потому, что хотела усовершенствовать навыки, а также освоить новые методы в работе, чтобы получать больший доход.

«Первоочередная цель у меня была увеличить доход в два раза. Ну и «прокачать» себя – проверить, насколько я квалифицированный специалист. А также надеялась получить новые знания, то, с чем еще не работала», — рассказала ганцевчанка.

Курс назывался «Магия мастера». Первые две недели была теория, потом две недели практики и неделя защиты.

Светлана постоянно учится чему-то новому. Каждые три месяца ездит на семинары, мастер классы, презентации новинок, обучается / фото: из личного архива Светланы Дулик

В школе Светлана Дулик прошла мини-курсы колористики и научилась делать мелирование. Были курсы по трихологии, на которых учили, как проконсультировать клиента, если у него проблемы с кожей головы. Научили как подобрать шампунь к коже головы клиенту, какую маску именно под его тип кожи и волос. По мнению Светланы, это было самым интересным, но и самым тяжелым тоже.

Изучали и психологию. А также в курс входило глубокое изучение косметической химии, где разбирали состав всех компонентов в домашнем уходе за волосами и другое. В школе давали домашние задания, которые они сбрасывали на проверку по интернету. Светлана сказала, что у них принимали либо не принимали домашнее задание и если сделали что-то не так, значит, пересдача.

Девушка рассказала, что усердно зубрила.

«Я сидела над заданиями до 3-4 утра. Тяжело было невероятно! И работа, и школа. Но я тянула. Нам сказали, пришли учиться – учитесь. Просто так диплом никто не даст. Да и деньги в это обучение я вложила немалые, это тоже порядком стимулировало», — поделилась девушка.

Она сказала, что в онлайн-курсах на ее потоке учились 28 человек, и не только из Беларуси, но и из России, Латвии, Польши.

Когда была неделя защиты, всем ученикам пояснили, что для получения диплома нужно окончить обучение без «хвостов». Дело касалось как домашних заданий, так и тестирования, которое проходили в конце курса.

«Нам сказали, что будете проходить тест, то тот, кто ответит больше чем на 40 вопросов – а их было 50 – то тот получит диплом однозначно. Кто не сдаст – без обид, но дипломы просто так не выдаются. Школа имеет своё имя и поддерживает свой авторитет», — пояснила Светлана.

Тестирование девушка сдала успешно, ответив на 44 вопроса. Она сказала, что много чему научилась на этих курсах, и стала применять полученные знания на практике. Она уже сейчас прочувствовала, насколько смогла увеличить свой доход. Ведь много техник ей набросали таких, с которыми она еще не работала. Светлана считает, что это тоже доход, это можно запустить, новые фишки раскрутить и зарабатывать.

Мастер подытожила: «Я очень осталась довольна своей учебой. Я февраль отработала так, что у меня такого высокого дохода, наверное, по декабрям не было, а это самый доходный месяц в году. Я уже вижу, какую реальную пользу получила от курсов».

Востребована ли её профессия в маленьком городе?

Светлана говорит, что сегодня про кератиновое выпрямление волос не знает, наверное, только ленивый.

«Бывает, стоишь на рынке и слышишь, как бабушки рассказывают: «Вот, у меня дочка делала…» Это очень востребовано сейчас это стало. Если раньше было меньше, что сейчас это прям фишка весны», — пояснила мастер-технолог.

И добавила, что сравнивает, как раньше к ней клиенты обращались, и как сегодня – их число значительно возросло.

А вот еще одной популярной фишкой, которая стала в тренде в этом сезоне — холодное восстановление волос. Она сказала, что теперь ее клиентки в один день делают тотальную реконструкцию — горячую и холодную процедуру в один день.

«Холодное сейчас вообще зашло. Если раньше холодное девушки не понимали, что это, то сегодня все кардинально изменилось. Надо понимать, что холодное восстановление – это не красивый визуал, это восстановление изнутри волоса», — пояснила она.

Сейчас почти каждый день кто-то записывается на холодную процедуру. За неделю она может 4-5 процедур холодное восстановление сделать. А раньше такого не было. Светлана пояснила, что ранее если за месяц сделаешь двум клиентам холодное восстановление, то сейчас это прямо залетело.

Еще одной новинкой, которой стали с удовольствием пользоваться клиентки Светланы – это исследование трихологии. Она рассказала, что много девочек с себорейным дерматитом мамы приводят. Она посмотрела, порекомендовала, что купить в аптеке – мази, шампуни.

Через две недели они приходят, опять смотрят кожу головы, насколько она стала чище, прошли ли пятнышки, проверяют как работают сальные железы, насколько волос стал чище. Это после курса трихологии мастер запустила дополнительно услугу такую для клиентов. И она пользуется спросом.

Со своими учениками на связи 24/7

Идея, что ей пора бы самой обучать своему мастерству, зрела у Светланы давно. И она начала активно претворять ее в жизнь.

В июле прошлого года она записалась в Минске в школу «Фларио». Попасть на курсы в эту школу можно при условии, что у мастера есть стаж 2 года и он сдал тестирование. Тогда его приглашают на однодневный курс, где «прокачают» и научат, как именно нужно обучать.

«В июле я отучилась на технолога на три брэнда. И начала брать учеников», — рассказала она.

Она успела обучить двух девочек и поняла, что слабовата как учитель.

«Чего- то я не понимаю. Вот задают мне вопрос, а я теряюсь, не знаю как отвечать. У меня был минус в плане косметической химии. Именно подбора составов шампуней и масок. Я колебалась, думала. Если преподавать, то нужно уверенно знать — тебе задали вопрос, ты ответила».

Она подумала, что нужно искать курсы, чтобы конкретно подтянуть недостающие знания.

«Потому что я понимала, что в плане преподавания я еще слабенькая. И решил, что пойду на высшие курсы», — разъяснила Светлана.

Ей часто попадалась на глаза в интернете школа Устиновой. Но Светлана понимала, что это обучение дорогое.

«Откладывала целый год, наверное. Давно хотела на эти курсы попасть. Все-таки технолог с мировым признанием, и наконец решилась. Сказать, что я не пожалела – ничего не сказать», — скаазала мастер.

Она считает, что после высшей школы у нее достаточно опыта и она может обучать.

В январе у нее набиралась опыта практикующий мастер из Барановичей. По словам Светланы, она хотела поработать с холодным восстановлением и новыми активаторами для него, в частности, поработать с брэндом Limba Cosmetics.

«С этим брэндом я сдавала на технолога и работала с ним. Он сейчас прям зашел, ездят с этим брэндом даже за рубеж везде на семинары. Потому что это такой классный наш белорусский брэнд, который показывает классные результаты до и после», — пояснила мастер.

Также ученица приехала научиться, как работать с «ёлкой» на волосах (так называемая «ёлка» — это подкрученные кончики здоровых волос, как правило, по всей длине полотна. – Прим. Авт.). Светлана должна была найти модель с такими волосами и научить делать ботокс, чтобы «ёлку» убрат, и чтобы после процедуры косметический эффект сохранялся не менее трёх месяцев.

«Это был один ее запрос на горячую процедуру. Я её научила, показала, как надо работать с ёлкой, как надо запаивать, чтобы её не было три месяца».

Ученице она выдала сертификат. И сейчас поддерживает с ней связь.

«Если моим ученикам нужна помощь, я всегда отвечаю. Я с ними на связи 24/7», — сказала мастер-технолог.

Конкуренции не боится

То, что ее «обскачут» конкуренты или обученные ею мастера, Светлана, по собственному признанию, не боялась никогда.

«В нашем деле важны человеческие отношения. Каждому человеку найдется люди, близкие ему по духу, с которым легко и приятно общаться. У меня именно такие клиенты, мы с ними на одной волне и я не боюсь, что они уйдут куда-то», — сказала Светлана.

Она добавила, что её часто спрашивают, зачем она обучает других мастеров, ведь они могут отобрать у нее её хлеб. Но мастер всегда отвечает:

«Нет, девочки, на каждого мастера будет свой клиент. Поверьте мне. У каждого есть родственные связи, линии, друзья в конце концов. И в любом случае, если мой клиент будет понимать, что я профессиональней, и у меня работы намного показательней, я и проконсультирую, и веду, и отвечаю за свою работу, то таких как я просто так не бросают».

За сколько можно «отбить» стартовый капитал

Светлана говорит, чтобы начать работать, нужно капитально вложиться. Набор для новичка, по подсчетам Светланы, сегодня обойдется примерно в 800-1000 рублей. Нужно купить утюжок, и минимум составов примерно по поллитра (универсальные ботоксы, и кератин взять для начала холодный), фартушки, набор расчесок.

А «отбить» эти деньги можно за несколько месяцев.

«Вопрос в том, как ты будешь работать в инстаграмме, какие работы ты будешь выкладывать туда. Надо, чтобы была хорошая камера. Это самое главное – качество снимков до и после», — дала совет Светлана.

Она смотрит работы коллег, которые работают на дому, и говорит, что есть работы «ни о чем». То ли освещения не хватает, то ли камера подкачала…

«Ну не видят люди разницу. Многие приходят сюда и говорят: дешево у нее, но я не вижу разницу до и после…» — раскрыла секреты Светлана.

Также она сказала, что важно рекламировать свои работы везде, где только можно. Раскидывать по соцсетям, какие есть – одноклассники, вконтакте, ватсап, тик-ток, и другие. Ведь никогда не знаешь, откуда придет клиент. Её заметила не только в родном городе и в соседних городах, но и в Минске – звонили, интересовались учебой.

«Надо себя хорошо раскрутить, если у тебя уже пойдет поток клиентов, деньги отобьются очень быстро, потому что сами по себе эти процедуры по реставрации волос — они очень дорогостоящие», — сказала мастер.

Она добавила, что новичкам сложно вначале, потому что люди не знают их работы. Но если заявить о себе, то вложенную в раскрутку тысячу отбыть будет несложно.

«Если за месяц будет клиентов 5, ну то за два месяца можно отбить свою тысячу. Или даже за месяц, это смотря какой прайс мастер поставит», — предположила Светлана.

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