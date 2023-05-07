За фото с протестов осудили несовершеннолетнего активиста БРСМ 3 7.05.2023, 21:44

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Но позже решение отменили.

Несовершеннолетнего Степана Подреза из Сенно оштрафовали на 74 рубля за «пикет в интернете», сообщает «Віцебская вясна». Дело рассматривалось 31 марта в суде Сенненского района. Судья Инна Досова посчитала доказанной его вину по ч. 1 ст. 24.23 КоАП.

Согласно протоколу, Степан в находящемся в открытом доступе альбоме хранил фотографии, изображения бело-красно-белого флага, рисунок с надписью «ЯМЫ97%», также были обнаружены фото с бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня». По мнению судьи, молодой человек публично высказал личные взгляды на события общественно-политической жизни, тем самым проведя пикетирование в августе 2020 года без разрешения местных властей.

18 апреля председатель Витебского областного суда Александр Федюкевич отменил решение Досовой, поскольку посчитал его вынесенным с грубым нарушением требований Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. А именно, согласно ст. 3.5 ПИКоАП, дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, должна рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних Сенненского райисполкома, а не суд.

Дело подростка КДН Сенненского РИК рассмотрит в ближайшее время.

Сообщается, что Степан Подрез – выпускник СШ №2, член БРСМ, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

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