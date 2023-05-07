Состоялось торжественное открытие масштабного песенного конкурса «Евровидение 2023» 7.05.2023, 21:56

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Исполнители удивили публику эпатажными костюмами и эффектными выходами.

В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия масштабного песенного конкурса «Евровидение-2023», пишет «Обозреватель». Участники из 37-ми стран традиционно прошлись по «бирюзовой дорожке».

Исполнителей приветствовали фанаты и папарацци, а ведущие вечера общадись с конкурсантами, чтобы больше узнать о них перед началом вокальной битвы. К слову, ведущими открытия в этом году стали украинец Тимур Мирошниченко, которого называют голосом украинского Евровидения, и британская хоккеистка на траве Сэм Куэк. Онлайн-трансляцию с Ливерпуля можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса.

Мероприятие началось в 17:00 по Киеву. Конкурсанты выходили на дорожку в том порядке, в котором будут выступать в первом и втором полуфиналах.

Исполнители старались удивить публику эпатажными костюмами и эффектными выходами.

Представители Украины – дуэт TVORCHI – символически вошли в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл.

Участники шагали по «бирюзовой дорожке» и блистали перед камерами фотографов.

К публике вышла Loreen из Швеции – фаворитка букмекеров, которая уже покоряла Евровидение в 2012 году и, кажется, планирует это сделать повторно.

Исполнители старались привлечь к себе внимание любым образом. И это вполне объяснимо, ведь зрители будут голосовать за тех участников, которые им запомнились. Так что конкурсанты не боялись эпатажных выходок, которые точно останутся в памяти еврофанов.

Представители Украины появились на масштабном событии, за которым наблюдали миллионы еврофанов по всему миру, в символических костюмах. На жакетах участников дуэта TVORCHI – Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни – разместились имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом музыканты хотели привлечь внимание общественности к важному проекту под названием «Небайдужі люди рятують серця дітей». Его цель – собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей.

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