В РФ провели «бессмертный полк» в пруду и опозорились даже среди своих

В РФ провели «бессмертный полк» в пруду и опозорились даже среди своих3
- 7.05.2023, 22:39
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Акцию в сети высмеяли как украинцы, так и россияне.
В российской Тюмени накануне 9 мая решили традиционно провести свой «бессмертный полк». Однако место выбрали несколько странное – с портретами дедов россияне забрались в пруд.
Как сообщает «Обозреватель», соответствующее видео показали российские пропагандистские СМИ. На кадрах участники акции похвастались, что устроили «патриотический заплыв»
«Мы проплыли с флагами, портретами наших фронтовиков, ветеранов войны», – рассказали россияне.
Также, по шею стоя в воде, они прокричали: «Бессмертный полк России! Ура!».
Акцию в сети высмеяли как украинцы, так и россияне.
«Да что же у них с головой. Почему я родился среди больного населения? Почему оно размножается?», «Бобры какие-то, или нутрии, но на людей не похожи», «Ква надо было кричать», «Подобная дичь в этой стране, видимо, никогда не закончится», «По-моему это дискредитация памяти ВОВ. Превращение памяти в победобесие», «Представляете себе такую дичь в Америке или Великобритании? Вот и я не представляю», – писали пользователи сети.
Напомним: Тюмень – один из не менее 18 городов России, где российские власти отменили парады к 9 мая. Пока можно сказать, что честнейшее объяснение дали в Белгороде – чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих». Однако даже там администрация не вспомнила, что война против Украины пошла как-то не по плану. Еще год назад парады в указанных городах проходили.