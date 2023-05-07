В РФ провели «бессмертный полк» в пруду и опозорились даже среди своих 3 7.05.2023, 22:39

4,456

Акцию в сети высмеяли как украинцы, так и россияне.

В российской Тюмени накануне 9 мая решили традиционно провести свой «бессмертный полк». Однако место выбрали несколько странное – с портретами дедов россияне забрались в пруд.

Как сообщает «Обозреватель», соответствующее видео показали российские пропагандистские СМИ. На кадрах участники акции похвастались, что устроили «патриотический заплыв»

«Мы проплыли с флагами, портретами наших фронтовиков, ветеранов войны», – рассказали россияне.

Также, по шею стоя в воде, они прокричали: «Бессмертный полк России! Ура!».

Акцию в сети высмеяли как украинцы, так и россияне.

«Да что же у них с головой. Почему я родился среди больного населения? Почему оно размножается?», «Бобры какие-то, или нутрии, но на людей не похожи», «Ква надо было кричать», «Подобная дичь в этой стране, видимо, никогда не закончится», «По-моему это дискредитация памяти ВОВ. Превращение памяти в победобесие», «Представляете себе такую дичь в Америке или Великобритании? Вот и я не представляю», – писали пользователи сети.

Напомним: Тюмень – один из не менее 18 городов России, где российские власти отменили парады к 9 мая. Пока можно сказать, что честнейшее объяснение дали в Белгороде – чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих». Однако даже там администрация не вспомнила, что война против Украины пошла как-то не по плану. Еще год назад парады в указанных городах проходили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».