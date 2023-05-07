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Залужный встретился с инспектором Бундесвера

  • 7.05.2023, 23:19
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Залужный встретился с инспектором Бундесвера

Рассказал о подготовке к контрнаступлению.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провел в Украине встречу с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером. Об этом он сообщает zn.ua.

«Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте, и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к предстоящим действиям по освобождению нашей территории. Поблагодарил за уже оказанную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение. Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16», – сообщил Залужный.

Накануне Залужный переговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. 3 мая в Пентагоне был объявлен новый пакет оборонной поддержки Украины на сумму 300 миллионов долларов. Новый пакет содержит, в частности, дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.

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