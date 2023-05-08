Президент Словакии Чапутова приняла отставку премьера страны 8.05.2023, 3:41

Кто станет новым главой правительства.

В воскресенье, 7 мая, премьер Словакии Эдуард Хегер заявил о намерении попросить президента страны Зузану Чапутову уволить его с должности, глава государства приняла отставку.

Об этом сообщает aktuality.

Чапутова сообщила, что новым премьером станет нынешний вице-председатель Национального банка Словакии Людовит Одор. Список остальных будущих членов правительства будет обнародован 15 мая.

«Единственный шаг, который должен последовать - это назначение правительства экспертов», - заявила президент сразу после принятия отставки Хегера.

Ранее о намерении премьера покинуть пост сообщило издание Reuters .

«Я решил попросить президента снять с меня полномочия и оставить ей простор, чтобы попытаться вместе с технократическим правительством стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам», - сказал Хегер.

Тогда он добавил, что в этот же день встретится с Чапутовой, чтобы официально подать в отставку, после чего президент сможет назначить временного исполняющего обязанности премьера, который будет работать до проведения досрочных выборов.

Эдуард Хегер подал в отставку, после того, как ряд министров, в том числе глава МИД, ушли в отставку.

В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству Хегера. Досрочные выборы были назначены на 30 сентября 2023 года. Зузана Чапутова попросила Хегера остаться в должности с ограниченными полномочиями до проведения выборов.

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