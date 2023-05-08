В РФ продолжаются «чистки»: высокопоставленного экс-полицейского нашли с пулей во лбу
- 8.05.2023, 5:59
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По версии местных силовых ведомств, это было самоубийство.
В Российской Федерации продолжаются «чистки». На этот раз с пулей во лбу нашли бывшего заместителя начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции, пишет УНИАН.
Речь идет об 65-летнем пенсионере Анатолии Турове, которого нашли вместе с именным пистолетом «Макарова» мертвым в Ростове. Подробности сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию источника в местных силовых ведомствах.
«Рядом с телом погибшего найден его именной пистолет Макарова», - рассказал он.
Так, распространяется версия о том, что бывший высокопоставленный полицейский совершил самоубийство.
Также сообщается, что до выхода на пенсию Туров работал в Росрезерве. Он страдал из-за онкологии и в связи с прекращением службы сильно «расстроился».
На данный момент в РФ идет следствия по выяснению обстоятельств смерти. МВД России смерть Турова еще не комментировало.