«Настроения близкие к панике»: оккупанты начали эвакуацию из Энергодара 8.05.2023, 7:43

Закончилось топливо на заправках, денег в банкоматах нет.

Российские оккупанты начинают эвакуацию сразу в нескольких населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Одними из городов, где жителям предлагают перебраться на «более безопасные» территории, стал Энергодар.

Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов пишет в своем Telegram-канале, что объявлением об эвакуации населения захватчики спровоцировали в городе не панику, но очень близкие к ней настроения. Особенно повышенный уровень тревоги возник у людей, получивших российские паспорта.

Первая волна эвакуации началась утром 6 мая, однако назвать ее массовой пока нельзя. Часть людей, желающих уехать, погрузили в автобусы. Часть местных жителей уехала на собственном автотранспорте.

«Соответственно, горючее на заправках кончилось еще вчера. Банкоматы не работают или работают с большими ограничениями, и снять деньги фактически негде. Интернет частично исчез. А вот цены на продукты и медикаменты, напротив, заметно подскочил», — прокомментировал мэр города.

Накануне ночью и с утра из больницы вынесли оборудование, которое загрузили в машины. Часть отделений в стационаре прекратили работу. Пациентов поставили перед выбором: либо эвакуация, в которой можно получить помощь медиков, либо оставаться в городе без возможности лечения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».