Опасная зона Валерий Карбалевич

8.05.2023, 7:58

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Валерий Карбалевич

Лукашенко предчувствует, что ближайший союзник находится накануне «грандиозного шухера».

5 мая Беларусь ввела пограничный контроль на границе с Россией. Проверки проводятся на всех основных дорогах. У въезжающих в Беларусь проверяются паспорта и транспорт. Кое-где образовались очереди в несколько километров. Особенно тщательно проверяются россияне.

Следует отметить, что для официального Минска свободная граница с Россией является своеобразной «священной коровой», одним из важнейших символов белорусско-российской интеграции. Собственно, она и началась с того момента, когда в 1995 году молодой президент Александр Лукашенко вместе с премьер-министром РФ Виктором Черномырдиным под телекамеры выкопали пограничный столб на границе двух стран. Затем российская сторона много раз восстанавливала контроль над границей, борясь с контрабандой товаров из Беларуси. И это всегда вызывало скандал. Лукашенко очень гордился отменой пограничного контроля и всегда очень возмущался, когда его вводила Москва.

Но все меняется. Что же случилось?

Дело в том, что главный союзник Беларуси – Россия в преддверии всеми ожидаемого украинского контрнаступления в последние дни потерпела целый ряд серьезных политических поражений, которые частично задевают и официальный Минск. Прежде всего, Россия пропустила серию дипломатических ударов.

26 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. За ее принятие проголосовали страны, которые ранее воздерживались при голосовании за подобные документы. Это такие «тяжеловесы», как Китай, Индия, Бразилия, Турция, а также члены ОДКБ Казахстан и Армения. Против документа проголосовали пять стран. Помимо России, это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

Еще одно интересное сообщение. Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в США, обсуждали мирный договор. Обсуждали не в Москве, а в Вашингтоне, что очень знаменательно.

ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы осудили насильственное перемещение украинских детей и гражданских лиц в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории. Депортация детей расценивается как военное преступление. В документах упоминается и Беларусь.

Международная изоляция двух друзей по несчастью становится все более очевидной. И тенденция очень показательная.

Но кроме целого ряда ощутимых дипломатических поражений, у Москвы есть и другие неприятности. В последние дни участились сообщения о диверсиях на территории России. Взрывы происходят на железной дороге, нефтебазах. Пострадал белорусский тепловоз.

Все чаще покушаются на известных прокремлевских пропагандистов. Вот взорвали автомобиль с депутатом Госдумы Захаром Прилепиным (тяжело ранен), которой только вернулся с Донецкой области.

Здесь важен не столько экономический или военный ущерб, нанесенный России, сколько политический, психологический эффект.

И как кульминация – атака беспилотников на Кремль 3 мая. Существуют разные версии этого события. Некоторые из них предполагают, что его по каким-то причинам организовало руководство Российской Федерации. Однако, кто бы это ни был, атака на Кремль — это сильный удар по престижу России, ее руководству и лично по Путину. Это большой позор. Именно так его восприняла публика как в России, так и за рубежом.

Таким образом, война пришла в Россию. Сейчас это опасная зона. По всей России отменены парады и праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. А впереди же еще много раз анонсированное украинское контрнаступление.

Наверное, Лукашенко предчувствует, что ближайший союзник находится накануне «грандиозного шухера». Никто не знает, чем все это может обернуться. Можно вспомнить, как после объявления мобилизации в России в прошлом году на территории Беларуси появилось огромное количество беженцев, спасающихся от призыва в армию. А сейчас, когда Кремль оказался под ударом, желающих сбежать может быть намного больше.

В целом, похоже, можно ожидать эскалации войны. После атаки на Крымский мост Россия начала обстрелы украинской гражданской инфраструктуры (электростанции и т. д.). И теперь РФ может ответить ракетными ударами по жилым кварталам украинских городов.

Следует отметить, что белорусские официальные лица никак не прокомментировали нападение на Кремль. Российский МИД призвал международное сообщество отреагировать на атаку дронами Кремля. С осуждением выступили власти Сирии, Венесуэлы, Никарагуа, Кубы. МИД Беларуси молчит.

Сам Лукашенко держит гроссмейстерскую паузу. И пропагандистская машина как-то скромно отреагировала на это событие, нет такой истерики, которая развернулась на российском ТВ. Вполне вероятно, что Лукашенко знает что-то больше, чем мы, поэтому старается держаться ниже радаров.

Совсем недавно Александр Лукашенко просил у министра обороны РФ Сергея Шойгу гарантий безопасности. На фоне того, что Россия не может гарантировать безопасность Кремля, вопрос о гарантиях безопасности Беларуси выглядит не слишком серьезным.

Возможно, к Лукашенко приходит осознание, что от «Титаника», несущегося на айсберг, надо потихоньку, едва заметно отгребать. Можно предположить, что белорусское руководство репетирует модель поведения на случай, если в России случится какой-нибудь острый кризис, который может по принципу домино перекинуться на Беларусь. И чтобы защититься от него, необходимо максимально закрыться, запереться на все замки, спрятаться в домике и переждать. А вдруг пронесет. Дескать, пережил Ельцина, пережил Медведева, почему бы не пережить и Путина. Здесь, как в финансовой пирамиде, главное – вовремя отскочить. Появление пограничного контроля — своего рода первый шаг в этом направлении.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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