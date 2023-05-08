Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя выиграли парный турнир в Мадриде

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя выиграли парный турнир в Мадриде2
- 8.05.2023, 8:14
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В финале белорусско-бразильский дуэт одолел американских теннисисток.
Белорусско-бразильский дуэт Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя одолел американскую пару Коко Гауфф / Джессика Пегула в финале грунтового турнира в Мадриде — 6:1, 6:4, пишет «Прессбол».
Встреча продолжалась 1 час и 6 минут. Азаренко и Хаддад Майя выполнили один эйс и реализовали четыре брейк-пойнта из двенадцати. Двойных ошибок спортсменки не совершали.
Мадрид (Испания). WTA Mutua Madrid Open. 7 652 174 долларов. Открытые корты, грунт. Парный разряд. Финал
Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Беларусь/Бразилия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — 6:1, 6:4