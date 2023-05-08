ISW: Генштаб РФ теряет контроль над командующими 8.05.2023, 8:24

10,544

Серьезная проблема вышла в публичное поле.

Шантаж Минобороны РФ со стороны главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и правителя Чечни Рамзана Кадырова показал серьезную проблему в российской оккупационной армии. Захватчики неспособны координировать согласованную оборону на всей линии фронта.

Явные проблемы в системе подчинения российской армии могут повлиять на ее способность сопротивляться украинскому контрнаступлению. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

Аналитики считают, что Пригожин и глава Кадыров намеренно шантажировали Минобороны РФ тем, что «вагнеровцы» могут выйти из Бахмута, а на их место могут прийти «кадыровцы». Таким образом они пытались выбить у российского военного командования выделение боеприпасов для наемников ЧВК «Вагнер».

Кадыров в этой ситуации мог поддержать Пригожина потому, что хотел показать якобы эффективность своих сил на фоне неспособности Герасимова и Шойгу одержать решающие победы во время зимне-весеннего наступления, и таким образом вернуть утраченную благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

Российскому Минобороны пришлось уступить, и было объявлено, что вагнеровцам дадут еще вооружение и боеприпасы. В РФ пошли на это, потому что, вероятно, переброска кадыровцев в Бахмут с других направлений могла представлять опасность для обороны от украинских военных на разных участках фронта, отмечают в ISW.

Вынужденная необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым показала, что в системе подчинения в российской армии есть большие проблемы. А это в свою очередь может повлиять на способность российских оккупантов сопротивляться украинскому контрнаступлению. Это показывает, что РФ не способна координировать согласованную оборону на всей линии фронта, отмечают аналитики ISW.

В ISW подчеркнули, что должность главнокомандующего должна в принципе позволять Герасимову командовать любыми силами оккупантов, которые задействованы в войне против Украины, и их руководителями. Следовательно, его должны были бы слушать и руководители нерегулярных формирований, таких как ЧВК «Вагнер» и «Ахмат». Однако нынешняя ситуация показывает, что Пригожин и Кадыров, очевидно, способны принимать независимые решения.

«Эти события ставят под сомнение способность России координировать согласованную оборонительную кампанию на всем театре военных действий. Российское военное командование, похоже, все больше делегирует ответственность за разные участки фронта в Украине различным российским командирам, тогда как власть командующего всего театра военных действий продолжает уменьшаться. Уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие различные зоны ответственности», – подытожили в Институте изучения войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».