Как будет себя вести белорусский рубль на этой неделе? 1 8.05.2023, 8:39

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Наметились главные тенденции.

Финансовый аналитик Вадим Иосуб разбирает вместе с сайтом myfin.by разбирает итоги рынка валют на прошедшей неделе, а также делает прогноз на нынешнюю.

Что касается белорусского валютного рынка, то на неделе мы также получили порцию парадоксальной статистики за апрель. С одной стороны, все участники рынка продали за месяц на чистой основе $277,3 млн. (это максимальная чистая продажа с октября прошлого года). При этом золотовалютные резервы не выросли, как можно было бы ожидать при такой чистой продаже, а, напротив, снизились на $128,4 млн. Этот парадокс мы разберем в ближайшее время в отдельном материале, следите за нашими новыми публикациями.

На фоне заметного укрепления российского рубля к другим мировым валютам белорусский рубль также подрос по отношению к большинству валют и уступил лишь российскому. Сильнее других в процентном выражении подешевел доллар, с 2,9255 до 2,8853 (-1,37%), он дешевеет вторую неделю. За ним идет юань, который подешевел с 4,2059 до 4,1657 за 10 юаней (-0,96%), он дешевеет четвертую неделю. Замыкает тройку аутсайдеров евро, который снизился с 3,2144 до 3,1887 (-0,80%), он дешевеет третью неделю. Зато, после двух недель снижения, российский рубль вырос с 3,5971 до 3,6627 за 100 российских (+1,82%).

Рост российского рубля в валютной корзине «перевесил» снижение доллара и юаня. Ее стоимость выросла на 0,57% и перешла в положительную зону по сравнению с началом года. Таким образом, после трех недель укрепления белрубль снизился по отношению к валютной корзине и стал немного (на 0,4%) ниже, чем был на начало года.

При сохранении тенденции по сокращению импорта в РФ российская валюта может продолжить свое укрепление к доллару, и, как следствие, к белорусскому рублю. При таком сценарии, через неделю российский рубль по отношению к белорусскому может вырасти до 3,73 за 100 российских.

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