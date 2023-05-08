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В Минске обновлен температурный рекорд 1917 года

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  • 8.05.2023, 8:44
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В Минске обновлен температурный рекорд 1917 года

Переписаны локальные рекорды еще на 16 метеостанциях.

В Беларуси перекрыт абсолютный температурный антирекорд ночи на 7 мая за весь период инструментальных метеонаблюдений. Об этом пишет «Позірк», ссылаясь на сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Езерище на севере Витебской области воздух охладился до 5,9 градуса мороза. Прежний минимум продержался девять лет (-3,9 градуса в Орше ночью 7 мая 2014 года). В самом Езерище перекрыт экстремум 2008 года (-2,6).

В Минске обновился антирекорд ночи, который держался с 1917 года (-1,4 против -1 градуса).

Переписаны локальные рекорды еще на 16 метеостанциях.

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