CNN: Пентагон отреагировал на сбитие украинцами российского «Кинжала» 5 8.05.2023, 8:49

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В США назвали это событие «значительным возвратом инвестиций».

США почти уверены, что Украина использовала американскую систему ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В Пентагоне рассматривают это как важное событие.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.

Агентство отмечает, что хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была сугубо теоретической.

В Пентагоне рассматривают это как важное событие, сказал источник.

До прошлой недели расчет России заключался в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, то во что бы она ни стреляла, обязательно попадет, сказал источник. Перехват поставил этот расчет под вопрос.

Тот факт, что перехват совершил украинский экипаж, прошедший подготовку в Оклахоме, но не имевший американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, добавил источник, назвав это «значительным возвратом инвестиций».

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