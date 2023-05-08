Психологи выяснили, какие факторы совместимости важны для мужчин и женщин 8.05.2023, 9:01

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Названы ключевые аспекты.

Психологи из Падуанского университета в Италии выделили 24 фактора романтической совместимости партнеров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences. Результаты работы ученых показали, что люди воспринимают сходство в образе жизни, мнениях и моральных устоях как ключевые аспекты романтической совместимости.

Мужчин больше заботило сходство в эмоциях и деятельности, в то время как женщины выделяли сходство в образе жизни, мнениях, морали, внешности и эмпатии. По мнению авторов работы, это обусловлено тем, что женщины традиционно больше вкладывают в воспитание детей и поэтому более избирательны в отношении своих партнеров.

«Большинство исследований в этой области, как правило, фокусируются на желательных чертах партнера. Несмотря на очевидную актуальность, тему совместимости упускают из виду. Эта тема достаточно сложная, так как люди могут чувствовать себя совместимыми не только, если они похожи по признакам X и Y, но и противоположны по признакам Z. Целью нашего исследования было выявить точные факторы», – отметили авторы работы.

В исследовании приняли участие почти 300 человек, которые выделили из 24 представленных учеными пунктов наиболее важные для них в плане совместимости. Среди этих факторов были образ жизни, мнение, юмор, происхождение, работа, социальный статус, ценности, место жительства и другие. В целом, участники предпочитали партнеров, которые были похожи на них в таких вещах, как образ жизни, мнения касательно важных для них тем и моральных устоях. При этом они не так сильно заботились о таких вещах, как образование, религия или интеллект.

«Самый большой вывод из нашего исследования заключается в том, что люди склонны чувствовать себя более совместимыми с партнерами, которые похожи на них по большинству характеристик. Но если мы говорим о краткосрочных отношениях, то участников больше всего заботили внешность и интеллект», – отметили ученые.

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