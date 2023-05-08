Дояр из Якутии выиграл $130 тысяч в лотерею, все потерял, а теперь едет воевать в Украину 6 8.05.2023, 9:18

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Деньги он растратил за два месяца.

Дояр из российской Якутии, выигравший почти $130 тысяч в лотерею, растратил их и теперь собирается добровольцем на захватническую войну в Украину, пишет «Сибирьмедиа».

За похождениями 54-летнего Гаврила Терентьева наблюдала вся Якутия, а местный продюсер объявлял, что будет снимать об этом комедийный фильм.

Начало истории не предвещало бед: деньги в лотерее «Өрөгөй» мужчина выиграл под Новый год, и первым делом отблагодарил школьницу, которая вытащила призовой номер из барабана во время розыгрыша — подарил ей ноутбук и необходимые к нему принадлежности.

Дальше в течение двух месяцев приходили сообщения о том, что мужчина съездил в Москву и Сочи, ушел в запой, покупал дорогие подарки женщинам, которые его обманывали, был избит и ограблен в Иркутске, в марте вернулся домой с $3 в кармане и в апреле вновь вернулся работать на ферму дояром.

В мае Терентьев сообщил, что проходит отбор в отряд оккупантов «Боотур», который воюет в Украине, потому что хочет «поменять свою жизнь».

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