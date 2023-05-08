Белорусский тренер вступился за футболистов, которые поддержали протесты 1 8.05.2023, 9:25

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Смелый поступок Игоря Ковалевича.

Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич в интервью программе «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» вступился за футболистов, поддержавших протесты. Он прокомментировал отсутствия в составе команды Валерия Жуковского, Евгения Лешко, Сергея Курганского и Романа Пасевича.

«Могу через вашу передачу попросить Министерство спорта или прокуратуру. Все-таки надо амнистировать людей. Они не сделали преступлений перед белорусским народом. У нас есть проблемы. Ребята тренируются, одержимы, они никуда не уехали, хотя были предложения», - сказал Ковалевич.

Отметим, что футболисты, поддержавшие протесты, находятся в «черном списке». Минспорта не дает им выступать, а также принуждает записать «покаянные видео».

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