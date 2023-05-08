«Гостевая семья оплачивает еду, проездной по городу и языковые курсы» 8.05.2023, 9:44

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Белоруска рассказала о работе и жизни в Германии.

В сентябре Анна Алехно уехала в Германию по программе Au-Pair — она позволяет год провести в другой стране в качестве няни. Участников обеспечивают жильем, проводят для них языковые курсы и даже выделяют небольшие суммы для личных расходов. Про несовпадение ожиданий и реальности, нехватку денег и культурные различия Анна рассказала Myfin.by.

Что за программа?

О программе Анна узнала во время учебы в университете, но поехать смогла только после двухлетней отработки в бобруйской гимназии. Девушка сама зарегистрировалась на сайте, искала семью и страну.

— Требований у программы не много: нужно быть младше 30 лет, без детей и мужа и с базовыми знаниями языка той страны, куда собираешься ехать. Я выбирала между США, Великобританией и Германией. Попасть в Британию сложно: нужно очень много документов для визы и денег на переезд. Со Штатами проще, но у Au-pair в США обязательно должны быть водительские права, а у меня их нет. Поэтому остановилась на Германии.

Для визы понадобилась заполненная анкета, страховка, трудовая книжка, мотивационное письмо и договор с принимающей семьей. В посольстве Анну ждало собеседование с консулом: девушка рассказывала, почему решила участвовать в программе, чего ждет от поездки и что она знает о принимающей семье.

— Выбирать первую попавшуюся семью точно не стоит — это вопрос безопасности, — предупреждает Анна. — Я точно знала, к кому хочу приехать. Во-первых, искала семью коренных немцев — мне, как преподавателю языков, хотелось общаться с носителями немецкого. Из-за этого я не поехала в Берлин, где живет много интернациональных семей.

Второй важный фактор — место проживания. Некоторые попадают в небольшие деревни без транспортного сообщения, откуда невозможно самостоятельно выехать. Единственный способ — путешествовать с гостевой семьей, а это неудобно.

Третий фактор — возраст и количество детей. С тремя я бы не справилась, с малышами — тоже. Искала семью, где дети уже могли разговаривать и позаботиться о своей гигиене.

Все сложилось идеально: Анна отправилась к семье немцев с дочками шести и семи лет. Живут они в Вольфсбурге — небольшом городе рядом с Гамбургом и Магдебургом с отличным транспортным сообщением. Все расходы, связанные с переездом, Анна оплачивала сама: 75 евро за визу и около 100 евро за билеты. По приезде Анне подарили буклет от местного муниципалитета — в нем был набор бесплатных билетов в музеи, театр и другие места в городе.

«Тебе могут кричать „Пошла вон!“»

Перед работой с Au-Pair заключается контракт с условиями работы. Официально участник программы работает не больше 30 часов в неделю: присматривает за детьми и помогает по дому. Это прописывается в контракте, но все зависит от договоренности с семьей.

— Считаю, мне повезло, потому что где-то еще и убирают в доме. У меня такого нет. За полгода я только пару раз работала до позднего вечера, обычно освобождаюсь около семи. Свободного времени много, и для меня это главный плюс программы. После долгих лет сплошной учебы и работы 24/7 у меня наконец есть время на себя.

Вот как выглядит типичный день Анны: она просыпается в 6:30, собирает и отводит в школу детей, потом гуляет с хозяйской собакой. После 16:00 нужно завести детей домой, поиграть с ними, а вечером — уложить спать.

Спустя месяц жизни в семье девушку ждало неприятное открытие. Когда дети привыкли к ней, начали капризничать и ругаться: например, могут легко крикнуть «Закрой рот» или «Пошла вон!»

— Их родители хотели, чтобы я стала девочкам как старшая сестра. Но я для них скорее как прислуга: они часто приказывают «Подай» или «Сделай», не понимают, почему я прошу их о вежливости или отказываю в чем-то.

Когда их отчитываешь, они вступают в перепалку и начинают кричать — не только на меня, но и на родителей. Такого я не ожидала — думала, легко налажу контакт с детьми. Учительский опыт тоже не помог. Да, в школе детей много, но там есть организованность и рамки. А дома поведение детей меняется.

Сколько получает и тратит участник программы

В месяц Анна получает 280 евро карманных денег — больше источников дохода у нее нет. Эта сумма не пересматривалась с доковидных времен, а 280 евро в Германии в 2017 и 2023 году — это совсем разные суммы. По мнению Анны, с поправкой на нынешние цены идеальная сумма чаевых для Au-pair — в районе 500 евро. Тут стоит оговориться: даже с такими чаевыми принимающая семья серьезно экономила бы на услугах няни. Ее работа в Германии стоит в среднем 10 евро в час — то есть минимум 1600 евро в месяц.

Чаевые Анна старается не расходовать полностью. Из обязательных трат — 15 евро на оплату телефона, 4 евро на обслуживание банковской карточки и около 10−15 евро на косметические и бытовые средства. Остаток в 240 евро девушка планировала расходовать на путешествия. Помешали цены на транспорт — за несколько лет они «взлетели до небес».

— Билет в Гамбург и обратно стоит 50 евро. Средняя цена обеда — 15 евро. Если ехать на пару дней, нужно заложить минимум 25 евро на хостел. Итого: 100−150 евро за выходные. В Берлин еще дороже: 80 евро за билеты в обе стороны, 30 евро на хостел, за два дня выйдет расходов на 200 евро. Можно сэкономить, если ездить с гостевой семьей. Поначалу я так и делала, а сейчас соглашаюсь все реже — использую возможность побыть дома без детей. А свои недельные каникулы в Чехии на Рождество я оплатила со сбережений, которые привезла из Беларуси.

Гостевая семья оплачивает еду, проездной по городу — 87 евро в месяц — и языковые курсы. На них ежемесячно выделяется 50 евро. Этот бюджет несопоставим с нынешними ценами в Германии, говорит Анна.

— Мои бюджетные курсы обошлись в 280 евро за четыре месяца. Я предлагала компенсировать стоимость, но гостевая семья без проблем оплатила всю сумму. Повезло.

Трудности адаптации

Анна всегда была коммуникабельной, к тому же училась за границей. Поэтому и не подозревала, что в новом доме могут возникнуть проблемы с адаптацией. Первое время все шло хорошо, но, когда улегся флер первых впечатлений, стало тяжело.

— Au-pair не живет отдельно, она занимает комнату в чужом доме. Приходится привыкнуть к чужому укладу жизни, банально к питанию. Семья не подстраивается под твой уровень языка — как хочешь, так и разговаривай. Поэтому ехать с минимальным знанием языка нереально.

Но мы и не общаемся как друзья. Гостевая семья не станет тебе родной. Наше общение — сугубо рабочее, не очень частое. А больше здесь никого нет. Я надеялась найти друзей на курсах немецкого, но подходящие сумела найти только в онлайн-формате.

В итоге складывается неприятная ситуация, объясняет Анна. Круг общения Au-pair ограничивается гостевой семьей, если случается проблема, то ты остаешься с ней один на один. После первого месяца в Германии Анна почувствовала острое одиночество.

— Спасали только языковые курсы, где я так или иначе общалась с людьми, и аккаунт в TikTok — я завела его, чтобы показывать жизнь Au-pair.

«От этой программы не получаешь того, что ожидаешь»

Когда Анна готовилась к поездке, не раз слышала о минусах программы, которые потом ощутила на себе. Но на энтузиазме просто не воспринимала информацию, признается девушка, а сейчас она бы никому не советовала эту программу. По ее словам, есть несколько целей, за которыми едут по программе Au-pair, и ни одна из них не выполняется.

— Цель первая — выучить язык. Кажется, что ты будешь жить в среде, учить язык на курсах и доведешь знания до совершенства. Но языковая среда Au-pair — это дети. Они говорят с ошибками, коверкают слова и используют очень простые фразы, которые взрослым не нужны. Язык улучшается только благодаря курсам. А их можно проходить и дома.

Цель вторая — понять культуру. Но, опять же, Au-pair ограничена гостевой семьей. Какой вывод о стране в целом можно сделать по одной-единственной семье? В соцсетях даже обижаются, когда смотрят мои ролики: мол, я говорю неправду. А я просто рассказываю, как все устроено у людей, к которым я приехала.

С путешествиями для Au-pair тоже есть трудности. Может не хватать денег, может не быть транспорта и банально не хватать времени — ведь график Au-pair полностью зависит от семьи.

— Я согласна, что путешествие в Европу из Беларуси стоит в несколько раз дороже. Но чаевых на активные поездки не хватает. Если ваша цель — посмотреть страну, то выберите другую программу.

Безопасность Au-pair тоже вызывает вопросы. Контракт с принимающей семьей не имеет юридической силы. Если приезжий вдруг уедет из семьи, с ним никто ничего не сделает. И наоборот, если семья выгонит Au-pair, ее не ждут никакие штрафы.

— Лично знакома с Au-pair, которых выгоняли из дома и сразу же находили другую няню. И их никто не наказывал, а человеку приходилось искать себе жилье в чужой стране без денег. Если ты не поладил с принимающей семьей, единственный выход — надеяться на посольство. Так что с этой точки зрения программа точно не доработана.

«Уверена на 99%, что вернусь домой»

Еще одна причина для поездки Au-pair — остаться в новой стране навсегда. По словам Анны, за годы даже сложилась классическая схема: сначала приехать как Au-pair, затем на год стать социальным волонтером, а потом поступить в Studienkolleg — что-то среднее между школой и университетом. Студент одновременно и учится, и работает за деньги.

— Если есть даже небольшое желание остаться, это сделать несложно. Я бы советовала сразу начинать с волонтерской программы. Так можно сразу попасть в разнообразное немецкое и взрослое окружение. Денег платят больше, а живешь ты отдельно.

Понимаю тех, кто хочет остаться в Германии. Я вижу, что пенсионеры здесь живут в достатке. Например, бабушка и дедушка в моей гостевой семье работали инженером и учителем начальных классов, и для них не проблема потратить 500 евро с пенсии на путевку в другую страну.

Сама Анна решила после окончания программы возвращаться домой. Она допускает, что с перспективой на будущее ей было бы лучше остаться в Германии. Но пока это кажется ей погоней за не своей мечтой с непонятной целью. Анна признается: не думала, что мысль о переезде будет так бить по самооценке и амбициям.

— Иммиграция либо закаляет, либо ослабляет, и я это почувствовала на себе. Здесь я не чувствую себя уверенно: не могу за себя постоять, с трудом решаю какие-то простые бытовые вопросы, которые раньше не вызывали трудностей.

Если я перееду, придется начать все с нуля. Уйти в студенчество с его нехваткой денег, бессонными ночами и неопределенностью в жизни. Поступать в университет? У меня нет представления, на что я бы готова была потратить еще пять лет. А учиться без цели — зачем?

В Беларуси все иначе: я знаю, как и кем мне работать, что такое самостоятельная жизнь, независимость и неплохой заработок. Скорее всего, я уеду обратно. Да, это будет шаг назад, но, возможно, только он и позволит мне сделать несколько шагов вперед.

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