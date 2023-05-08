Как zахаровы были разбиты в битве за Берлин
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 8.05.2023, 10:08
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Вот она — сила положительного примера.
Zахаровы, должно быть, уже радостно готовились атаковать Германию, собрали в МИДе «резервы» (выпивка, закуска, сигары, музыка для танцев). Еще бы! Полиция на 8 и 9 мая запретила в Берлине, среди прочего, российские флаги. Ну, сейчас мы им дадим – «неонацизм» и т.п.
Но наступательные алкогольно-закусочные порядки сломал Административный суд Берлина. Взял и принял решение, что полиция неправа, российские флаги демонстрировать можно, как и российскую символику.
Полиция не согласна – обжалует решение в вышестоящей инстанции. Так что МИДовский выпивон можно пока не убирать – сохраняется слабая надежда «погудеть» при написании очередного косноязычного пресс-релиза.
Если же говорить о сути дела, то гражданам РФ Германия наглядно показала преимущества основанной на разделении властей демократической системы – что такое независимый суд. Вот она – сила положительного примера. «Хотим, как в Германии».
Telegram-канал «СерпомПо»