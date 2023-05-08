В Москве началась «дрономания»
- 8.05.2023, 10:17
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В столице РФ одни полицейские ищут других полицейских, которые запускали квадрокоптер на улице.
В столице РФ одни полицейские ищут других полицейских, которые запускали квадрокоптер на улице, пишет прокремлевский Telegram-канал Baza. На них пожаловался очень внимательный мужчина.
5 мая москвич гулял по парку и заметил остановившуюся на улице полицейскую «Тойоту» с двумя сотрудниками. Они вышли, достали из багажника квадрокоптер и попытались его запустить — правда, с первого захода у них ничего не вышло. Тогда полицейские вернулись в салон, подумали и решили повторить попытку, но и в этот раз дрон остался лежать на земле.
«После двух провалов сотрудники махнули на БПЛА рукой, забрали его, погрузились обратно в машину и уехали. Мужчина же, наблюдавший за этой сценкой, под впечатлением от недавних новостей про атаки беспилотников позвонил в полицию — и сообщил правоохранителям об их подозрительных коллегах», — пишет Telegram-канал.
Кем были эти сотрудники и зачем они пытались запустить дрон, теперь пытаются выяснить.