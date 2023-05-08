Как Клинтон уличил Путина 3 Виталий Портников

8.05.2023, 10:28

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Виталий Портников

Правда начинает открываться.

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон рассказал, что еще в 2011 году после разговора с бывшим российским президентом (на тот момент — главой правительства) Владимиром Путиным понял, что война России с Украиной — это лишь вопрос времени.

Билл Клинтон сделал такой вывод из обмена мнениями с Владимиром Путиным по Будапештскому меморандуму. Российский лидер сказал бывшему американскому президенту, что не считает себя связанным обязательствами по этому документу.

Привлекает внимание время, когда состоялась беседа между Клинтоном и Путиным. Это был 2011 год. Во главе Украины — Виктор Янукович, который пытается выстроить неформальные отношения с российскими руководителями и соглашается подписать Харьковские соглашения.

Казалось бы, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы оставаться гарантом безопасности дружественного государства. Но у Путина совершенно иной взгляд. Он был не заинтересован даже в дружественной Украине во главе с марионеточным президентом. Он заинтересован в «исторической России», которую рассматривает в рамках Советского Союза 1991 года. Украина для него — политическое и цивилизационное недоразумение.

Спустя десять лет после разговора с Биллом Клинтоном он изложит свои взгляды в статье «Об историческом единстве россиян и украинцев». Пресс-служба Кремля даже сделала перевод на украинский язык. Россия четко демонстрирует: Украины как государства и украинцев как народа не существует ни на одном языке, даже на собственном языке украинцев.

Возможно, для тех, кто не пытался следить за высказываниями и карьерой Владимира Путина, его прямолинейный разговор с Биллом Клинтоном станет откровением. Ведь в 2011 году Путин не высказывался так открыто о «будущем» Украины. Наоборот — предпочитал говорить о дружбе и взаимопонимании соседних стран.

Однако я и тогда слышал от своих собеседников — западных политиков, дипломатов и журналистов, что Путин не скрывает от них своего видения будущего и не сомневается: рано или поздно Украина станет частью России.

К сожалению, об этих частных разговорах никто тогда не хотел высказываться публично. Никто публично не рассказывал о разговорах с такими друзьями Путина, как Герхард Шредер и Сильвио Берлускони. А эти авторитетные западные политики, руководители правительств ведущих стран, не стеснялись передавать коллегам путинские слова о том, что Украина, как и другие бывшие советские республики, являются «искусственными образованиями».

Билл Клинтон стал одним из первых западных политиков, кто решил рассказать общественности о деталях своего частного общения с президентом России. И, как журналист, я ему за это благодарен. Потому что теперь у меня есть авторитетный источник для подтверждения моей информации.

Теперь таких свидетельств станет больше. Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, в своем комментарии о высказываниях Клинтона вспомнил, как еще в 2008 году на заседании Совета Россия — НАТО Путин рассказывал западным коллегам о несоблюдении юридических процедур при передаче Крыма от РСФСР. Это произвело на Фрида большое впечатление.

Но ведь 2008 год! Неужели Путин уже тогда был Путиным? Путин всегда был Путиным. Просто большинство представителей украинской и западной политической элиты не хотели верить в серьезность опасности — даже в то время, когда Путин прямо артикулировал свои желания.

Недооценка амбиций и намерений российского лидера — серьезная проблема и одна из причин масштабной войны. Еще более опасным является недооценивать намерения Путина сегодня, когда война в разгаре.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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