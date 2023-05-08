Водители показали необычный способ разгрузки автовоза 1 8.05.2023, 10:27

Видеофакт.

Бывают ситуации, когда легковые машины доставляют не на специализированном автовозе, а в кузове обычного грузовика, пишет «Автоцентр». Такая транспортировка сопряжена с решением двух ключевых вопросов: это обеспечение надежного крепления автомобиля и безопасный процесс заезда и съезда машины с платформы. На этом видео показано, как водители двух бортовых тентованных грузовиков нашли оригинальный способ по разгрузке перевозимого авто, без использования крановых установок, надставных трапов и др.

Главными их помощниками стала пара гидробоортов, которыми грузовики были изначально укомплектованы. Оба грузовика стали кормой друг к другу с опущенными до уровня пола кузова гидробортами. Затем на них из кузова одного грузовика выехал автомобиль – Mercedes-Benz A-Class. После чего началась самая ответственная работа. Нужно было с максимальной синхронностью опускать оба гидролифта, ведь чрезмерный перекос платформ вперед или назад грозил повреждением «парашютиста». За пару минут ценный груз был опущен.

Казалось бы, что все уже закончилось. Однако расслабляться было еще рано. Выяснилось, что гидроборт переднего грузовика не может «дотянуться» до земли. В итоге водителю Mercedes-Benz A-Class пришлось ювелирно поработать акселератором, дабы машина не грохнулась носом об асфальт. Платформу в конечном итоге все же опустили до нужной высоты путем установки на нее импровизированного балласта, функцию которого выполнил увесистый водитель грузовика.

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