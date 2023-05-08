На 9 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение 8.05.2023, 10:32

Будут заморозки.

На предстоящую ночь с понедельника на вторник, 9 мая, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщает Белгидромет.

«Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении!

Ночью 9 мая (вторник) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0…-5°С», — говорится в сообщении.

8 мая в стране погоду будет определять антициклон, сформированный в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный слабый до умеренного.

9−10 мая погоду будет определять холодный скандинавский антициклон с центром над Смоленской областью. 9 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».