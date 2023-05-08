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На 9 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

  • 8.05.2023, 10:32
На 9 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Будут заморозки.

На предстоящую ночь с понедельника на вторник, 9 мая, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщает Белгидромет.

«Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении!

Ночью 9 мая (вторник) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0…-5°С», — говорится в сообщении.

8 мая в стране погоду будет определять антициклон, сформированный в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный слабый до умеренного.

9−10 мая погоду будет определять холодный скандинавский антициклон с центром над Смоленской областью. 9 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки.

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