Белорусы проедают валютные заначки 1 8.05.2023, 10:48

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Тренд изменился.

По данным Нацбанка, в апреле беларусы купили иностранной валюты на $703,3 млн, в то время как продали на сумму $810,7 млн. Это значит, что чистая продажа составила $107,4 млн. До февраля 2023 года ситуация была иной, население больше покупало валюту, чем продавало, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Однако тренд изменился, и с февраля по апрель на чистой основе население уже рассталось с валютой на сумму более $200 млн.

В апреле два сегмента валютного рынка физлиц — наличная и безналичная форма — сохранили привычную тенденцию. Наличную валюту беларусы традиционно больше сдают, чем покупают. Здесь в апреле чистая продажа составила $217 млн. Покупка наличных за месяц снизилась на 14%, а продажа упала только на 5%. С безналом ситуация традиционно обратная: за прошлый месяц физлица купили безналичной валюты на $109,6 млн больше, чем продали.

По всей видимости, даже несмотря на рост заработков и снижение инфляции, беларусы не спешат покупать привычные доллар и евро. В свою очередь, проблемы с международными переводам могли снизить спрос на безналичную валюту.

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