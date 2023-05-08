Признак грядущей гражданской войны в РФ 1 Владимир Пастухов

8.05.2023, 10:53

5,554

Владимир Пастухов

Кто-то должен быть назначен стрелочником.

В продолжение темы гражданской войны, но в практическом ключе. Пригожин – безусловный главный ньюсмейкер России последних недель. Он создает за день больше шума и драйва, чем вся администрация Путина за месяц. При этом вскрылся его недюжинный талант организатора и шоумена (без тени иронии). Это, однако, как раз и является одновременно как сильной стороной, так и уязвимостью. В своей игре он заходит слишком далеко и слишком часто выходит из берегов, чтобы у Кремля рано или поздно не возникло желание укоротить его дамбой.

Парадокс ситуации состоит в том, что за эти две недели Пригожин наговорил фейков о российских вооруженных силах на два пожизненных срока. Но поскольку он сейчас «памятник», кто ж его посадит? Думаю, ему будут слать иные сигналы. Впрочем, это вряд ли его остановит. Он стал наемным революционером не от хорошей жизни. Операция под Бахмутом, как и вся война, зашла в непроходимый тупик. Кто-то должен быть назначен стрелочником, и Пригожин отчаянно борется за то, чтобы этим стрелочником не стал он сам. Проблема в том, что как образно выразился один из политических конкурентов Пригожина, председатель поддерживаемого Стрелковым «Клуба рассерженных патриотов» Павел Губарев, вступив на стезю бунтаря, Евгений Пригожин сел на велосипед, и теперь, чтобы не упасть, ему придется непрерывно крутить педали.

Причем чем выше горка, тем сильнее придется крутить. А вот спрыгнуть с этого велосипеда не так просто, как запрыгнуть на него. Революция засасывает своих детей. Уже не важно, что по этому поводу думает сам Пригожин – это он так прикалывается или так бредит. Его велосипед тащит его вперед по колее, которая ведет в ад почище Бахмута.

Все ищут в поведении Пригожина какую-то логику, хотя бы «конспирологику», - напрасный труд.

Ее там нет, его действия иррациональны, как и действия всех его оппонентов, кураторов и прокураторов. И в нарастании этой иррациональности я вижу главный эмпирический признак перехода гражданской войны в России в фазу открытого горения. Однажды мы проснемся и поймем, что это утро стрелецкой казни.

Владимир Пастухов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».