Какие бюджетные двушки с отличным ремонтом продают в Минске 8.05.2023, 11:08

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Самые бюджетные варианты.

Realt сделал подборку двухкомнатных квартир с хорошим ремонтом. Некоторые из них продаются с мебелью, а часть покупателям придется обставлять самостоятельно. В подборку вошли квартиры с разницей в цене почти в 10 тысяч долларов. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Волоха (Московский район)

На Волоха, 6 в пятиэтажном доме 1965 года постройки продается двухкомнатная квартира на последнем этаже. Ее площадь — 44,4 м², кухня — 5,9 квадратного метра.

В квартире обустроена гостиная, где есть спальное место и отдельная детская комната. Коридор и гостиная представляют единое пространство. В двушке есть встроенная кухня и шкафы-купе. Санузел здесь совмещенный, имеется застекленный балкон.

На полу лежит ламинат и плитка.

Недалеко от дома находятся несколько станций метро: «Молодежная», «Грушевка» и «Площадь Богушевича».

Квартира стоит 57 500 долларов. Квадратный метр — 1 295 долларов.

Улица Седых (Первомайский район)

На четвертом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки на улице Седых, 52 продается квартира. Общая площадь — 47,83 м². Кухня — 6,23 м².

В квартире сделан отличный ремонт в черно-белых цветах. Автор объявления сообщает, что там никто не жил. Здесь две отдельные комнаты, но без мебели и бытовой техники. На полу лежит плитка и ламинат. Балкон утеплен и обшит вагонкой. В ванной комнате с душем сделаны теплый пол и стены. Кухня изготовлена по индивидуальному заказу.

Дом расположен недалеко от МКАД. До станции метро «Восток» пять остановок.

Квартира стоит 68 тысяч долларов. Метр обойдется 1 422 доллара.

Улица Энергетический проезд (Заводской район)

На улице Энергетический проезд, 2 в трехэтажном доме 1959 года постройки продается квартира площадью 37,3 м². Кухня занимает почти 5 квадратных метров.

В квартире одна проходная комната. Гостиная от кухни отделена дверью-гармошкой. В сталинке остается мебель и бытовая техника. Санузел — совмещенный, с душевой кабиной и стиральной машиной. Пол в ванной комнате с подогревом. В комнатах стоят встроенные шкафы. Балкона нет.

Дом располагается в 5 минутах от МКАД.

Стоимость двушки — 59 900 долларов. «Квадрат» — 1606 долларов.

Улица Чкалова (Октябрьский район)

В пятиэтажном доме на Чкалова, 8 продается квартира. Дом возвели в 1964 году. Двушка располагается на первом этаже и занимает 45,8 м², кухня — 5,8 квадратного метра.

В квартире сделан хороший ремонт. Одна из комнат является проходной, во второй по планировке имеется кладовая, но судя по фото, ее убрали, чтобы расширить пространство. Санузел — совмещенный, балкона в двушке нет.

Дом располагается недалеко от станции метро «Институт культуры».

Квартира обойдется 65 тысяч долларов. Квадратный метр — 1 419 долларов.

Улица Якуба Коласа (Советский район)

Четырехэтажка на Якуба Коласа, 57/1 была построена в 1959 году. Там на последнем этаже продается квартира площадью 45,5 м², кухня — 5,8 м².

В квартире есть проходная комната. Во второй находится спальня. Двушка продается с техникой и мебелью. Здесь также имеется застекленный балкон и совмещенный санузел с душевой кабиной.

Дом располагается в нескольких остановках от станций метро «Парк Челюскинцев», «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа». До всех этих точек легко и быстро можно добраться.

Квартира стоит 59 900 долларов. Метр — 1 316 долларов.

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