ВСУ уничтожили минометный расчет россиян в Донецкой области 8.05.2023, 11:18

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Видео.

Украинские защитники уничтожили минометный расчет россиян в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В ролике можно увидеть, как оккупанты применяют миномет, вероятно, для обстрела позиций ВСУ. Морпехи обнаружили месторасположение вражеского минометного расчета и уничтожили его с помощью артиллерии.

Боевую работу украинские бойцы 36-й бригады выполняли совместно с коллегами из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в Донецкой области.

Когда именно были ликвидированы российские захватчики, украинские защитники не уточнили.

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 42 беспилотника за минувшие сутки, 7 мая 2023 года.

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