Прилепин призвал умирать за Россию, а на следующий день его взорвали

Прилепин призвал умирать за Россию, а на следующий день его взорвали1
- 8.05.2023, 11:39
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Главные заявления российского писателя-террориста.
На трассе под Нижним Новгородом взорван автомобиль Audi Q7 российского писателя-террориста Захара Прилепина. Погиб водитель писателя, сам Прилепин находится в больнице в тяжелом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя организация крымских татар «Атеш». В своем заявлении они утверждают, что уже год охотились за Прилепиным.
«Можем объяснить» обратил внимание, что последняя программа Прилепина «Уроки русского» на НТВ была посвящена «Кодексу русского». Писатель объяснял зрителям — за что стоит жить, любить и умирать в России.
«Победа — это одна из важнейших основ государственной идеологии мы все — дети Бессмертного полка».
«Россия — это самая большая страна в мире, <…> в которой мы отлично себя чувствуем. Государство приветствует граждан, чья жизнь и работа связана с нашей общей страной. Культурная элита не может состоять из пацифистов».
«Право на экспансию — это наша историческая традиция. Посему Донбасс — это часть русского мира», — заявил Прилепин. Он также раскритиковал российских чиновников, заявив, что каждый представитель государства должен владеть имуществом исключительно на территории РФ.
Telegram-канал вспомнил другие резонансные высказывания Прилепина.
«Вся Украина должна войти в состав России».
«Цель у меня личная — попасть в рай когда-нибудь».
«Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей. В больших количествах. Всё, что мы делали, — это голимый беспредел, что мы вытворяли».
«Я не чувствую никаких раскаяний совести по поводу всего происходящего. Так сложилось, и надо разгребать это теперь до конца».
«Я назвал его (Путина) императором с крымской истории и называю его так по сей день».