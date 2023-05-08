Остаться в живых: что происходит с туроподобными быками на Полесье 8.05.2023, 11:49

Животные оказались отрезаны водой на образовавшихся островках.

Вероятность того, что большинство особей туроподобных быков выживут, увеличилась. Журналист Tochka.by узнал новые подробности у местного жителя.

По его словам, в некоторых местах воды стало даже больше, иногда она появляется там, где ее не было раньше и уходит оттуда, где была. Но животным подвезли много сена. К тому же все вокруг позеленело, соответственно, еды стало больше, в том числе в плане разнообразия рациона.

На этот раз собеседник сходил в разведку без лодки. На большом участке суши он насчитал минимум семь особей, около месяца назад там было замечено три.

Журналисты продолжают следить за судьбой диких животных, пока окончательно не станет ясно, что туроподобные быки будут спасены.

Как туроподобные быки оказались под Туровом

15 особей туроподобного скота породы Хека перевезли сюда из латвийского национального парка «Кемери» в 2020 году. Они появились на Полесье в рамках международного проекта ПРООН/ГЭФ «Ветландс» по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов Припяти.

С ростом популяции быки должны были поедать высокую траву и молодую поросль ивняка, которыми повально зарастают пойменные луга.

Что случилось с туроподобными быками

Серьезной угрозой для выживаемости туроподобного скота в 2023 году стало весеннее половодье – разлив рек Припять и Ствига. Животные оказались отрезаны водой на образовавшихся островках, площадь которых, судя по всему, меняется в зависимости от поведения воды.

Быки предоставлены сами себе, поскольку их статус до конца не определен – они не дикие и не домашние. Хотя, вероятно, много сена привезли работники ОАО «Туровщина», с баланса которого скот был снят еще в 2020 году.

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