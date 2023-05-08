Пригожин сдулся и побежал в окоп Альфред Кох

8.05.2023, 12:18

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Альфред Кох

На главу ЧВК «Вагнера» нашли управу.

Прошел один год и семьдесят два дня войны. Нигде, кроме Бахмута ничего серьезного не происходит. А в Бахмуте вагнеровцы давят и давят. Видать действительно хотят окончательно взять город к 9 мая.

После разговора с Кадыровым Пригожин резко передумал уходить с позиций и как-то неожиданно оказалось, что и снаряды появились и даже Суровикин теперь будет работать на ЧВК.

Разговор с Кадыровым нам известен только в виде монолога самого «дона». Ответов Пригожина мы не знаем. Но и этого хватает, чтобы понять, что на Пригожина нашли управу: это Кадыров. Он вежливо сказал храброму повару: ты погоди уходить с позиций, не надо, так себя мужчины не ведут. И вообще, к тебе сейчас приедет мой человек и все объяснит.

Сказанного оказалось достаточно, чтобы Пригожин сдулся и забрал все свои слова назад. И вот что я вам скажу: ничего мы не знаем про то, как устроена у них там вся эта кремлевская иерархия. Шойгу с Герасимовым никак не могли заткнуть пригожинский фонтан красноречия, а один звонок Кадырова быстро привел его в чувство. И все так вежливо, спокойно, дин-дон. И Пригожин уже бежит обратно в окоп, оставляя за собой коричневый след…

Про прилепинское здоровье мне писать неохота. Пришел в себя и ладно. Как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Видно не судьба Захарке взорваться в машине. Для него Господь что-то другое приберег. Позаковыристее. Вот выпишется из больнички и посмотрим в какой он теперь комплектации. Все ли части целы.

Пишут: пришел в себя от наркоза, говорит, что только переломы ног. Ну, значит, еще легко отделался. Оказывается, это он был за рулем, а погибший - сидел рядом, на месте пассажира. Похоже, что это он Захаркин судьбу на себя взял. что ж. Такое бывает.

Не думаю, что это конец истории. Бандеровцы и крымские татары - ребята злопамятные. Это вам любой чекист со стажем скажет. Да вон хоть Солженицына почитайте. Там много про лагерные восстания написано…

Пока я пишу эти строки, россияне стреляют в украинские города ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога почти по всей восточной Украине. Где-то в Одессе есть серьезное попадание. Большой пожар. Российские паблики пишут, что это взорвались склады с боеприпасами и мосты. Россияне пытаются помешать украинскому контрнаступлению.

Это, кстати, означает, что затягивать с наступлением нельзя. Конечно, нужно подготовится как следует, но не бесконечно же долго. А то так можно дождаться беды: рано или поздно россияне разведают что и где и уничтожат весь тыл ВСУ. Долго всю свою логистику в тайне держать невозможно.

Резников сегодня в интервью «Вашингтон Пост» предостерег читателей от завышенных ожиданий от украинского контрнаступления. Но, похоже, что самые завышенные ожидания от этого контрнаступления - у россиян.

Потому, что российские оккупационные власти затеяли такую масштабную эвакуацию населения из прифронтовой зоны Запорожской области, что спровоцировали дикую панику и теперь все дорогие в Крым забиты машинами с людьми и их скарбом. Как бы это не помешало передвижению российских военных колонн.

Кинутся они в Крым отступать, а как? Все дороги на десятки километров забиты. Останется только в плен сдаваться и технику бросать. Как-то они это не додумали с эвакуацией-то…

А бежать им все равно придется, ой придется… Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, Telegram

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