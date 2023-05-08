Белорус выиграл Гутенбергский марафон 8.05.2023, 12:34

Наш соотечественник преодолел дистанцию за 2 часа 17 минут.

Белорус Владислав Прямов стал победителем Гутенбергского марафона 2023 года, который проводится в немецком городе Майнце.

Наш соотечественник преодолел дистанцию за 2 часа 17 минут 14 секунд, сообщает «Народная Воля».

Второе место в марафоне занял Патрик Эренг из Кении, показавший время 02:19:13, а третье — Иван Сюрис из Молдовы, прибежавший к финишу за 02:23:40.

Владислав Прямов — участник Олимпийских игр в Рио де Жанейро 2016 году, участник Кубка Европы в беге на 10000 м 2017 года (11 место в личном и 5 место в командном зачете), победитель Кубка Беларуси 2017 года в беге на 5000 м, победитель чемпионата Беларуси 2017 года в беге на 10000 метров. Сейчас преподает в Минском городском центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

Как сообщили организаторы Гутенбергского марафона, за бегунов болели около 35 000 зрителей. Полную марафонскую дистанцию, протяженностью около 42 километров, завершили около 900 спортсменов.

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