Зеленский сделал 9 мая Днем Европы 8.05.2023, 12:39

Владимир Зеленский

День Победы в Украине теперь будет отмечаться 8 мая.

Начиная с 2023 года Украина будет отмечать 9 мая День Европы. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Указ отменяет решение главы государства, принятое в 2003 году, о праздновании Дня Европы в каждую третью субботу мая.

«Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского союза», – говорится в документе.

В обращении, опубликованном 8 мая на его сайте, Зеленский сказал, что 9 мая украинцы будут чествовать историческое единство «всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм».

«Сейчас, как и 80 лет назад, Украина борется за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине будем отмечать День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет», – заявил президент.

Он подчеркнул роль европейских стран в борьбе Украины с агрессией России, их военную и дипломатическую помощь, прием беженцев и поддержку атакованной оккупантами украинской энергетики.

«Это будет День Европы – нашей союзницы. Которая дает приют украинским женщинам и детям. Которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину «вымышленным» или «искусственным» образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее – нашу Европу», – добавил он.

Сегодня же Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

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