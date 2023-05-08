Услуги по проставлению апостиля в Беларуси теперь доступны во всех областных городах

Услуги по проставлению апостиля в Беларуси теперь доступны во всех областных городах1
- 8.05.2023, 12:46
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Услуга стала доступной с мая.
С мая 2023 года во всех региональных филиалах Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен начали принимать документы по обращению в Министерство иностранных дел Республики Беларусь за проставлением апостиля и их консульской легализацией.
Апостиль — международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации.
Так как апостиль обязателен для признания белорусских документов за рубежом, а количество учреждений, которые его проставляют, ограничено, людям часто приходится выстаивать большие очереди, не говоря о больших финансовых расходах.
Госпредприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» учреждено МИД Беларуси.