Услуги по проставлению апостиля в Беларуси теперь доступны во всех областных городах 1 8.05.2023, 12:46

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Услуга стала доступной с мая.

С мая 2023 года во всех региональных филиалах Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен начали принимать документы по обращению в Министерство иностранных дел Республики Беларусь за проставлением апостиля и их консульской легализацией.

Апостиль — международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации.

Так как апостиль обязателен для признания белорусских документов за рубежом, а количество учреждений, которые его проставляют, ограничено, людям часто приходится выстаивать большие очереди, не говоря о больших финансовых расходах.

Госпредприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» учреждено МИД Беларуси.

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