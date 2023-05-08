Дядя Вова и разбитое корыто «Россия» Герман Обухов

8.05.2023, 12:56

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Cказка об очень золотой рыбке.

Жил да был на берегу синего Балтийского моря дядя Вова. Жил-поживал и старался деньжат наживать. Не очень складно это у него получалось с его старухой-молодухой, но он не терял надежды. Пришел час и решил дядя Вова податься в стрельцы-молодцы, может что-то к рукам и прилипнет. Дали ему корочки и пару звездочек на кителек, отправив в дальнее странствие на берега Эльбы.

Помыкавшись там пару лет и прихватив персидский ковер да «Запорожец» в придачу, вернулся дядя Вова к синему морю и загрустил – никакого светлого будущего в его Отечестве не предвиделось. И тут, словно ясный сокол, возник рядом с ним князь Анатолий и взял его под свою опеку. Небеса вдруг разверзлись и оказался дядя Вова в смоляном храме не просто подметалой, а смотрящим за всей округой. «Ох, и заживем мы теперь», - подумал дядя Вова и приступил к самому главному занятию свой жизни: «бабки делать». Недолго, однако, музыка играла, недолго фраер танцевал. Слетел князь Анатолий со своего трона и дядя Вова загрустил еще больше, чем в былые времена. Начал стучаться он во все двери и одна из них приоткрылась, откуда показалась пиратская голова и молвила: «Если будешь послушным молодцем, возьмем тебя поближе к царскому трону». «Буду, буду», - залепетал дядя Вова и оказался в стольном граде прям рядом с царскими палатами.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Стал дядя Вова опять жить-поживать, да добра наживать. Не прошло и двух лет, как фортуна вынесла его на самый верх самодержавия. Он старательно чистил всем башмаки и его старания были вознаграждены. Бояре решили короновать дядю Вову и наделить его императорскими полномочиями. Сквозь огонь и воду, засыпая путь трупами мирно спящего народа, он влез на трон и оглянулся, подумав тихо про себя: «Вот теперь есть где развернуться». Очень скоро в его палатах встретил он молодуху и та заявила: «Не хочу я жить в хрущевке, а хочу дворец на берегу Лазурного моря». Что тут поделать, пошел дядя Вова на берег синего моря и закинул сеть «Газпрома» в европейскую пучину нефти и газа. Он совсем не ожидал, вытаскивая сеть, что там окажется Золотая рыбка. «Отпусти меня, старче, - молвила рыбка, - я исполню любое твое желание». «Хорошо, - потирая руки, воодушевился дядя Вова, - хочу дворец на берегу Лазурного моря, Майбах и цену на нефть по 150 долларов за бочку». «Все сделаю, как скажешь», - согласилась Золотая рыбка, посовещавшись с Вашингтоном и Берлином.

От радости дядя Вова чуть не сошел с ума. Теперь доллары-бабки потекли в его карман нескончаемым потоком. Он построил пять дворцов, купил дюжину лимузинов, позолоченную яхту и флот самолетов. Дядя Вова разошелся со своей старухой и обзавелся целой стайкой молодух. Что еще пожелать, имея от Золотой рыбки все имеющиеся на свете блага? Не долго раздумывая дядя Вова решил стать Владыкою морскою. Чтобы доказать свою силу и волю, послал он своих опричников в соседнюю страну грабить да убивать мирный народ, после чего вышел на берег синего моря и опять позвал Золотую рыбку. «Чего тебе еще надобно старче?», - удивилась рыбка. «Хочу быть Владыкой морскою и Властелином мира», - донес до нее свое пожелание дядя Вова. Ничего не сказала Золотая рыбка, только хвостиком вильнула и исчезла в голубом просторе со словами: «Му…ак ты, дядя Вова». Вернулся Вован Вованович в свою избушку-бункерушку и нашел там разбитое корыто под названием «Россия».

Герман Обухов, «Обозреватель»

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